الصحة: تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس (كورونا) في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أنه تم تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، من الكوادر الطبية، خلال الساعات الماضية، حيث سجلت حالتين بدورا في الخليل، وحالة بنعلين في رام الله.



وقالت الكيلة خلال الإيجاز الحكومي الصحفي، المتعلق بإحصائيات فيروس (كورونا) في فلسطين: إنه ارتفع عدد المصابين إلى 305 من بينهم 227 بالضفة الغربية وغزة و78 من مدينة القدس.



وأوضحت أن معظم الإصابات في فلسطين كانت لجيل الشباب، بينما المصابين حسب الجنس بلغت 66% من الذكور مقابل 34% من الإناث، أما حسب المحافظات فبلغت نسبة المصابين في مدينة القدس وضواحيها 40% من مجمل الإصابات، تلتها محافظة رام الله والبيرة بنسبة 20%، وبيت لحم 18%، وقطاع غزة 4.5%، ويتبعها المحافظات الأخرى بنسب أقل، أما محافظات قلقيلية وأريحا وطوباس فلم تسجل فيها أي إصابات حتى اللحظة.



ولفتت إلى أن عدد المصابين في صفوف العمال ومخالطيهم بلغ 75%، وبلغت نسبة المصابين من العائدين من السفر ومخالطيهم 10%، وعدد حالات مخالطي الوفد السياحي 13.8%، وحالة أسير واحد، و4 حالات من الكادر الطبي.



وأكدت الوزيرة الكيلة، أن العمل جارٍ لإرسال قافلة طبية إلى قطاع غزة تحمل المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس (كورونا) في القطاع الساحلي المحاصر.



وأضافت: "بعد ظهر اليوم ستتوجه قافلة طبية إلى قطاع غزة تحمل مستلزمات اعتيادية ومسلتزمات لمواجهة فيروس كورونا".