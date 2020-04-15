مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني بغزة يستقبل العائدين من (معبر رفح)





وأتمت وزارة الداخلية بغزة، كافة الترتيبات اللازمة لاستقبالهم؛ وفق إجراءات الوقاية والسلامة، في إطار الجهود الحكومية لمواجهة فيروس (كورونا).







البري)، لقضاء فترة الحجر الصحي الاحترازي.وأتمت وزارة الداخلية بغزة، كافة الترتيبات اللازمة لاستقبالهم؛ وفق إجراءات الوقاية والسلامة، في إطار الجهود الحكومية لمواجهة فيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطناستقبل مستشفى الصداقة التركي- الفلسطيني في قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء، عددًا من المواطنين العائدين عبر (معبر رفح