مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني بغزة يستقبل العائدين من (معبر رفح)
رام الله - دنيا الوطن
استقبل مستشفى الصداقة التركي- الفلسطيني في قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء، عددًا من المواطنين العائدين عبر (معبر رفح
استقبل مستشفى الصداقة التركي- الفلسطيني في قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء، عددًا من المواطنين العائدين عبر (معبر رفح
البري)، لقضاء فترة الحجر الصحي الاحترازي.
وأتمت وزارة الداخلية بغزة، كافة الترتيبات اللازمة لاستقبالهم؛ وفق إجراءات الوقاية والسلامة، في إطار الجهود الحكومية لمواجهة فيروس (كورونا).
وأتمت وزارة الداخلية بغزة، كافة الترتيبات اللازمة لاستقبالهم؛ وفق إجراءات الوقاية والسلامة، في إطار الجهود الحكومية لمواجهة فيروس (كورونا).
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