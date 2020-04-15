الزراعة بغزة: توزيع الدفعة الأولى من الأعلاف على مربي الدواجن اليوم

رام الله - دنيا الوطنأنهت الطواقم الفنية والإدارية بوزارة الزراعة، استعدادتها الخاصة لتوزيع الدفعة الأولى من الأعلاف على مربي دواجن اللاحم، والتي ستبدأ صباح اليوم الأربعاء، ضمن منحة دعم القطاع الزراعي، والمقدمة من لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة.ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" عاينت طواقم وزارة الزراعة شحنات الأعلاف الواردة، حيث خضعت للفحص في مختبرات وزارة الاقتصاد، للتأكد من مطابقتها للمواصفات، قبل توزيعها على المربين.وكانت الزراعة، أعلنت عن تقديم مساعدات عاجلة للعاملين في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، وذلك لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم في ظل أزمة (كورونا)، وتعزيز صمود العاملين فيه.ويأتي ذلك؛ لتعزيز صمود المزارعين، ومربي قطاع الدجاج اللاحم في ظل أزمة (كورونا)، وللمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، واستمرار العملية الإنتاجية عن طريق دعم وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي.