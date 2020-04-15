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مصر تستعد لإرسال مساعدات ضخمة لبريطانيا لمواجهة فيروس (كورونا)

مصر تستعد لإرسال مساعدات ضخمة لبريطانيا لمواجهة فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تستعد مصر لإرسال شحنة ضخمة من مستلزمات الوقاية إلى بريطانيا، لمساعدتها في مواجهة تفشى فيروس (كورونا).

وأعلن وزير الدولة للسياسة التجارية، جريج هاندز على موقع (تويتر): أن "أخباراً جيدة تتعلق بمستلزمات الوقاية الشخصية - بعد عدد من المكالمات مع السفير المصري، والكثير من المشاركة من قبل السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز، والسفارة البريطانية في القاهرة، وفرق وزارة التجارة البريطانية، فإن عدداً كبيراً من الألبسة الطبية في طريقها إلى المملكة المتحدة".

وأضاف الوزير البريطاني: -"شكراً لك مصر"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

كما أعادت وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة ليز تروس، مشاركة التغريدة نفسها على حسابها في (تويتر)، معربة عن شكرها لمصر.

يذكر، أن مصر، أرسلت مساعدات لأكثر الدول تضرراً من فيروس (كورونا)، بينها الصين وإيطاليا.

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