مستوطنون يضعون منزلاً متنقلاً في أراضي قريوت جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

وضع مستوطنون، اليوم الأربعاء، منزلاً متنقلاً في أراضي قريوت، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطني (شيلو)، وضعوا منزلاً متنقلاً في منطقة رأس مويس التابعة لأراضي قريوت.



وأضاف: أن المستوطنين، يستغلون الظروف الراهنة في العالم، جراء انتشار فيروس (كورونا)؛ من أجل تحقيق مآربهم بالاستيلاء على المزيد من الأراضي، وإقامة البؤر الاستيطانية.



وأوضح دغلس، أن المستوطنين، قطعوا يوم أمس، نحو 36 شجر زيتون معمرة في أراضي قريوت.