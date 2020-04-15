السودان يتلقى دعماً أوروبياً بمبلغ 80 مليون يورو لمواجهة فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن دعمه السودان، بمبلغ 80 مليون يورو لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن مفوضة التعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي، يوتة يوبيرلينين، أجرت اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الثلاثاء، معلنة عن دعم الاتحاد الأوروبي للسودان، بمبلغ 80 مليون يورو.



وحثت المسؤولة الأوروبية، البنك وصندوق النقد الدوليين، لوضع السودان ضمن الدول المستفيدة من دعم المؤسستين الدوليتين للدول الإفريقية؛ لمجابهة خطر فيروس (كورونا)، بحسب المصدر نفسه، كما نقل موقع (يني شفق).



وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن يوم الأحد، تمويله مشروعاً صحياً في ثلاث ولايات بشرق السودان، التي تستضيف معسكرات لاجئين، بمبلغ 12 مليون يورو.



وتسلمت الحكومة السودانية، الأحد، 10 آلاف كمامة طبية من مبادرة سودانية كندية، تتواجد بالخارج، ضمن جهود مواجهة فيروس (كورونا) الذي أصاب 32 في البلاد، بينهم خمس حالات وفاة.