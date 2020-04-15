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تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في عُمان

تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في عُمان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الأربعاء، بتسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد -19).

وبهذا الرقم، تكون البلاد سجلت ارتفاعاً يومياً بسيطاً مقارنة بعدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال اليوم السابق، فيما يرتفع إجمالي الإصابات إلى 910، كما نقلت قناة (الجزيرة).

وكانت عُمان، قررت الأربعاء الماضي، إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكّم والسيطرة، في محاولة لمنع تفشي فيروس (كورونا) في البلاد.

كما قررت استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في السلطنة، حتى إشعار آخر، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود القائمة في خدمة التعلّم عن بُعد، عبر المنصّات التعليمية.

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