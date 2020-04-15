هنية يبحث ملف المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية مع قياديين عربيين

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، اتصالين هاتفيين مع كل من الأستاذ معن بشور، رئيس المنتدى العربي والدولي من أجل العدالة لفلسطين، وخالد السفياني، المنسق العام للمؤتمر القومي- الإسلامي.



وبحث هنية معهما آخر مستجدات قضية فلسطين، وما تتعرض له من مخاطرَ حقيقيةٍ، بسبب الاحتلال ومخططاته التهويدية والاستيطانية في القدس الشريف، وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا بعد إعلان (صفقة ترامب) التي جاءت استكمالًا لمشاريع ومخططات تصفية قضية فلسطين.



كما جرى إطلاع القياديين العربيين على أوضاع الشعب الفلسطيني، ومعاناته في قطاع غزة، وسائر فلسطين المحتلة، وفي مخيمات اللجوء، والمنافي في ظل انتشار وباء (كورونا).



وبحث هنية مع بشور والسفياني، أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، وملف المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، مؤكدًا أن الحركة لن تتخلى عن الأسرى والمعتقلين لدى الاحتلال أو لدى بعض الدول العربية، مطالبًا المنظمات العربية الرسمية والشعبية بالقيام بواجبها تجاه الأسرى والمعتقلين، الذين يضحون بحريتهم من أجل القدس وفلسطين.



وشدد هنية على حرص حركة حماس على إنهاء الانقسام، وتوحيد الصف الفلسطيني، وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية.



كما أكد على أهمية العمل من أجل توحيد جهود الأمة دولًا وأحزابًا، وضرورة تفعيل دور المنظمات والمؤتمرات الشعبية لمواجهة (صفقة القرن)، ودعم شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.



بدورهما، فقد عبَّر بشور والسفياني عن شكرهما لهنية على اتصاله معهما، وتثمينهما لدور حركة حماس في مقاومة الاحتلال، وحرصها على توحيد الصف الفلسطيني والعربي؛ لمواجهة (صفقة القرن) الأمريكية، وحماية قضية فلسطين من مشاريع التصفية.