ضابط في الموساد: نسرق معدات من دول أخرى لمواجهة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

كشف ضابط في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) أن هذا الجهاز، استخدم أساليب وطرقاً غير مألوفة للوصول إلى حجم هائل من المعدات الطبية، التي طلبتها وزارة الصحة؛ لمواجهة فيروس (كورونا).



وقال الضابط في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية: إن جهاز الموساد، يلجأ في بعض الأحيان للسرقة للحصول على المعدات بأساليب مختلفة في ظل الأزمة.



وأوضح أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طلبت من الموساد، توفير أكثر من 130 مليون قطعة من المعدات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة فيروس (كورونا).



وأنشأ الموساد، حسب القناة المذكورة غرفة عمليات ضخمة لإدارة الأزمة عبر وحداته المختلفة.



يشار إلى أن صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، وصفت جهاز (الموساد) بأنه "سلاح إسرائيل غير السري في الحرب ضد فيروس كورونا".



وأشارت إلى أنه في ظل تنافس دول العالم بشراسة على الإمدادات المحدودة خلال جائحة (كورونا)، فإنها تلجأ إلى أي مساعدة متاحة، وتستعرض عضلاتها دون أي غضاضة.