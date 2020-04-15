قيادية بـ"الشعبية": الحركة الوطنية النسوية ترفض التطبيع وفي خضم معركة التصدي له

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الجبهة الشعبية
رام الله - دنيا الوطن
دانت عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سهير خضر، مشاركة ناشطين وناشطات فلسطينيين في لقاء تطبيعي على موقع (زووم) الإلكتروني، مؤكدة أن التطبيع بكافة أشكاله جريمة وخيانة وطنية.

واعتبرت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن مشاركة إحدى الناشطات في هذه اللقاءات التطبيعية مستهجنة ومدانة من الحركة النسوية الوطنية، وتعتبرها اعتداءً صريحاً على تضحيات ونضال المرأة الفلسطينية، ويستغلها "العدو الصهيوني" للتغطية على جرائمه ومواصلة عدوانه الشامل على شعبنا الفلسطيني، ومحاولة لتقويض حركة المقاطعة التي تحقق تقدماً إنجازات على  صعيد نزع الشرعية عن الاحتلال والدعوة لمقاطعته في المحافل الدولية.

وعبّرت خضر عن تضامنها ووقوف الجبهة الشعبية وإطارها النسوي اتحاد لجان المرأة الفلسطينية الكامل مع الصحفية هند الخضري، والتي تعرضت لتحريض متواصل من قبل منظمات "صهيونية"، مؤكدة على ضرورة ملاحقة ومواجهة كل الأصوات النشاز والمهزومة التي تقدم خدمة مجانية للاحتلال من خلال مدافعتها وتبريرها للتطبيع ودفاعها عن المطبعين تحت عناوين واهية.

ودعت خضر إلى ضرورة الانتقال بالموقف الوطني والشعبي الموحد الرافض للتطبيع، إلى التصدي الميداني والحاسم لكل الأنشطة واللقاءات التطبيعية التي تجريها شخصيات ومؤسسات لا تمثل الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة استجابة السلطة للنداءات الوطنية بحل لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، التي تُشكّل دائماً ملاذاً رسمياً وحمايةً لكل الُمطبّعين.

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