زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استهدفت الزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأربعاء، بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين قبالة بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



واستهدفت الزوارق الحربية، مراكب الصيادين في منطقة الواحة غرب بيت لاهيا، وأطلقت نيرانها بشكل عشوائي صوب مراكبهم، مما اضطرهم للهروب، دون أن يبلغ عن أي إصابات.



يذكر، أن مراكب الصيادين، تتعرض لاستهداف متواصل من الزوارق الحربية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات التهدئة.