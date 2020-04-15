النيابة العامة بغزة تحصل على حكم قضائي بإعادة إغلاق محطة المشهراوي للغاز

قالت النيابة العامة، بغزة اليوم الأربعاء: إنها حصلت على حكم قضائي، بإعادة إغلاق محطة المشهراوي للغاز في النصيرات، بعد استئناف تقدمت به الشركة المالكة لهذه المحطة.



وأوضحت النيابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه في إطار القيام بواجباتها القانونية، باعتبارها الممثل القانوني لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، بادرت النيابة العامة بغزة إلى استئناف قرار المحكمة الإدارية، المتضمن وقف قرار اللجنة الإدارية الحكومية بإغلاق محطة المشهراوي للغاز لحين

الفصل في الاستدعاء ( 35/2020)، وذلك فور تبلغها بالقرار كونه صدر بحضور فريق واحد، ودون حضور النيابة العامة لجلسة نظر الطلب المستعجل، وبتاريخ 13/4/2020 عقدت جلسة لنظر الاستئناف المذكور أمام محكمة العدل العليا.







للمحكمة الإدارية لنظره من جديد، مما يعني استمرار العمل بالقرار الحكومي القاضي بإغلاق المحطة المذكورة لحين الفصل النهائي في الاستدعاء".

وأكدت النيابة العامة في ذات الإطار، على متابعة الإجراءات الجزائية في محاضر المخالفات المحالة من الجهات ذات الاختصاص بحق المحطات المخالفة لشروط الأمن والسلامة، وستباشر الإجراءات القانونية، فور انتهاء التحقيقات. وأضافت: "بعد مرافعة النيابة العامة، وممثل الشركة المذكور قررت المحكمة قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلان تشكيل هيئة المحكمة الإدارية، وإعادة الطلبللمحكمة الإدارية لنظره من جديد، مما يعني استمرار العمل بالقرار الحكومي القاضي بإغلاق المحطة المذكورة لحين الفصل النهائي في الاستدعاء".

رام الله - دنيا الوطن