بيان صادر عن مجلس العاملين بجامعة الأزهر في غزّة

وليعلم كل ذي بصيرة، أنّ صمتنا لم يكن ضعفاً وأنّ ما قدمناه من روح طيبة لم تكن إلا إنطلاقاً من حرصنا على مصلحة الجامعة والعاملين".



وختمت النقابة بيانها بالقول: "عاش العمل النقابي الحر، والعار لكل من يستهدف حقوق العاملين، والمجد لأصحاب الهمم العالية وللمناضلين من أجل الحق والحقيقة"، مُعتبراً نفسه في حال انعقاد دائم من أجل الحفاظ على العمل النقابي وحقوق العاملين.



رام الله - دنيا الوطندان مجلس نقابة العاملين في جامعة الأزهر بغزّة، قرار رئيس الجامعة، بتحويل رئيس النقابة بالإنابة، هيثم غبن، إلى التحقيق بتاريخ 12 نيسان/ أبريل الحالي، بحجج واهية ودواعٍ باطلة، واصفاً إياه بأنّه يندرج في سياق حلقة جديدة من مسلسل، استهداف العمل النقابي، ومحاولة إسكات صوت العاملين الحر.كما استنكرت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه، "قرار رئيس الجامعة بتاريخ 12 نيسان/ أبريل الحالي، بخصم ربع راتب غبن، ونقله بشكلٍ تعسفي وكيدي وغير قانوني"، وفق البيان.وأضاف البيان: "إنّه لمن المؤسف أنّ يأتي هذا القرار بعد أنّ قدمت النقابة الروح الطيبة والمبادرات الإيجابية، وتعاملت بقلوب مفتوحة وأيادٍ ممدودة لما فيه صالح الجامعة والعاملين".وقالت النقابة: "يأتي هذا القرار المرفوض شكلاً ومضموناً بعد يومٍ من قيام رئيس الجامعة بتهديد رئيس النقابة بالإنابة هيثم غبن، بشكلٍ مباشر ومحاولات استهداف العمل النقابي، وأعضاء مجلس النقابة، كرد فعل على موقف مجلس النقابة الشجاع في وجه محاولات متجددة لفرض مؤامرة اقتطاع الراتب، وصرف نسبة من الراتب، وإعلان غبن بصفته النقابية رفض تمرير هذا المخطط المُبيت من خلال صرف نسبة من راتب شهر آذار/ مارس، بعد أنّ تم صرف سلفة عن شهر شباط/ فبراير رغم توفر المال الكافي في الجامعة لصرف راتب كامل، خاصةً في ظل الظروف التي يمر بها المجتمع الفلسطيني".وأوضحت بالقول: "إننا في مجلس النقابة إذ نعلن موقفنا الواضح برفض هذا السلوك من رئيس الجامعة"، نؤكّد على أنّ هذه الممارسات لن تُثني النقابة عن مواصلة مواقفها المخلصة تجاه حقوق العاملين واستحقاقاتهم، وأولها الراتب كاملاً غير منقوص.وتابع البيان: "نؤكد للجميع بأننا سنبقى الصوت الحر والشجاع في وجه كل من تُسول له نفسه المساس بحقوق العاملين أياً كان،