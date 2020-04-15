دولي

بعد أيام من الانخفاض.. ارتفاع جديد بالمعدلات اليومية بإصابات (كورونا) في ألمانيا

بعد أيام من الانخفاض.. ارتفاع جديد بالمعدلات اليومية بإصابات (كورونا) في ألمانيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت ألمانيا اليوم الأربعاء، 285 وفاة، و2486 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في البلاد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا)، إلى 3254 وفاة، و127584 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وتشير أرقام اليوم إلى ارتفاع جديد في المعدلات اليومية بعد أربعة أيام من الانخفاض، فيما كانت حصيلة يوم الاثنين 2082 إصابة و170 حالة وفاة، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وذكر لوثار فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ أمس، أن انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في البلاد في الأيام الماضية ربما يرجع إلى إجراء عدد أقل من الاختبارات خلال عطلة عيد القيامة، محذرا من أنه "لا يمكننا الحديث عن احتواء الفيروس بعد".

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