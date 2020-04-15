الكشف عن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء

شارع الرشيد - غزة

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، حالة الطرق لصباح اليوم الأربعاء في القطاع.



وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



وأضافت: أنه تم تسجيل حادث واحد فقط لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، نتج عنه إصابة واحدة، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.