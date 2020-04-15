الكشف عن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
كشفت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، حالة الطرق لصباح اليوم الأربعاء في القطاع.
وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.
وأضافت: أنه تم تسجيل حادث واحد فقط لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، نتج عنه إصابة واحدة، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.
كشفت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، حالة الطرق لصباح اليوم الأربعاء في القطاع.
وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.
وأضافت: أنه تم تسجيل حادث واحد فقط لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، نتج عنه إصابة واحدة، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.
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