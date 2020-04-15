وزيرة الصحة: نتوقع ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة: إنها تتوقع ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) خلال الفترة المقبلة.



وأضافت الكيلة في حديث إذاعي، أن طواقم وزارة الصحة، باقية في الميدان؛ لحماية أبناء شعبها، وتحاول رصد جميع المخالطين.



وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أكد الليلة الماضية، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات الوطن.



وأوضح ملحم، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 329 إصابة، فيما سجلت 62 حالة تعافٍ، وحالتا وفاة.