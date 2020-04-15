أول تعليق من حركة حماس على مسلسل "أم هارون" الخليجي

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة (حماس)، على مسلسل أم هارون، المقرر بثه خلال شهر رمضان المبارك، على قنوات خليجية.وقال القيادي في حركة (حماس)، رأفت مرة، عبر حسابه بموقع (تورتر): إن "شخصية أم هارون التي جسدتها للاسف الممثلة حياة الفهد، ذكرتني بشخصية رئيسة حكومة الاحتلال، غولدا مائير.. عجوز حاقدة مجرمة قاتلة".وأضاف مرة "هذا هو هدف التطبيع: الحقد والقتل البطيء.. والتدمير الداخلي".وأوضح في تغريدة أخرى: "مسلسل ام هارون.. تمرير المشروع الصهيوني بأهدافه السياسية والثقافية إلى عمق المجتمع الخليجي.. نهاية اي تطبيع مع الاحتلال هي الدمار والتخريب".وأكد أن "مسلسل أم هارون مثله مثل أي عمل خبيث، يحاول البناء على حيثية بسيطة، ليحقق من خلفها أهدافاً سياسية .. المسلسل يهدف لتزوير التاريخ، وإدخال المجتمع الخليجي تدريجياً في إطار التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، في وقت يلهث بعض الحكام لبناء علاقات وثيقة مع نتنياهو لحماية عروشهم".