الشرطة تُغلق سبعة محلات وتضبط ثلاث مركبات وتعتقل عشرة أشخاص في جنين

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات من شرطة المحافظة، وتنفيذاً لتعليمات مدير شرطة المحافظة، العقيد باسم الجيوسي، نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة، للتأكد من ضمان تنفيذها تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء، والمحافظ، الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.





وتخلل ذلك، إغلاق سبعة محلات تجارية، وضبط ثلات مركبات، وإلقاء القبض على عشرة أشخاص؛ لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة سبعة محلات تجارية، وضبطت ثلاث مركبات، وألقت القبض على عشرة أشخاص؛ لعدم التزامهم بحالة الطوارئ المُعلنة للحد من انتشار فيروس (كورونا).