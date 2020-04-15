الدفاع المدني: إجلاء إصابة بالاختناق في حريق منزل بمخيم طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
أجلت طواقم الدفاع المدني مواطنة تبلغ من العمر (55 عاماً) أصيبت بالاختناق، نتيجة حريق منزل في مخيم طولكرم.
أجلت طواقم الدفاع المدني مواطنة تبلغ من العمر (55 عاماً) أصيبت بالاختناق، نتيجة حريق منزل في مخيم طولكرم.
وقال الدفاع المدني في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه قدم الإسعاف الأولي لها، وتم تسليمها لمركبة الهلال الأحمر، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة للطواقم منعت انتشار النار.
وشدد على أنه تم حصر الأضرار في غرفة الضيافة مع وجود أضرار بسيطة في الغرفة، وتمت حماية المنزل من الاحتراق.
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