شؤون فلسطينية

الدفاع المدني: إجلاء إصابة بالاختناق في حريق منزل بمخيم طولكرم

الدفاع المدني: إجلاء إصابة بالاختناق في حريق منزل بمخيم طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
أجلت طواقم الدفاع المدني مواطنة تبلغ من العمر (55 عاماً) أصيبت بالاختناق، نتيجة حريق منزل في مخيم طولكرم.

وقال الدفاع المدني في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه قدم الإسعاف الأولي لها، وتم تسليمها لمركبة الهلال الأحمر، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة للطواقم منعت انتشار النار.

وشدد على أنه تم حصر الأضرار في غرفة الضيافة مع وجود أضرار بسيطة في الغرفة، وتمت حماية المنزل من الاحتراق.



أخبار ذات صلة

الأسير مروان البرغوثي يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

الأسير مروان البرغوثي يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة

استقرار على أسعار الدجاج في أسواق غزة

استقرار على أسعار الدجاج في أسواق غزة

النيابة العامة بغزة تحصل على حكم قضائي بإعادة إغلاق محطة المشهراوي للغاز

النيابة العامة بغزة تحصل على حكم قضائي بإعادة إغلاق محطة المشهراوي للغاز

بيان صادر عن مجلس العاملين بجامعة الأزهر في غزّة

بيان صادر عن مجلس العاملين بجامعة الأزهر في غزّة

الكشف عن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء

الكشف عن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء

وزيرة الصحة: نتوقع ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا)

وزيرة الصحة: نتوقع ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا)

(أونروا): قلقون من انتشار فيروس (كورونا) بالمخيمات وحصلنا على مبلغ قليل لمواجهته

(أونروا): قلقون من انتشار فيروس (كورونا) بالمخيمات وحصلنا على مبلغ قليل لمواجهته

التعليقات

الدنيا حكايات

المغفل الياباني

المغفل الياباني

شؤون فلسطينية

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة

استقرار على أسعار الدجاج في أسواق غزة

استقرار على أسعار الدجاج في أسواق غزة

النيابة العامة بغزة تحصل على حكم قضائي بإعادة إغلاق محطة المشهراوي للغاز

النيابة العامة بغزة تحصل على حكم قضائي بإعادة إغلاق محطة المشهراوي للغاز

الكشف عن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء

الكشف عن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء

الشرطة تُغلق سبعة محلات وتضبط ثلاث مركبات وتعتقل عشرة أشخاص في جنين

الشرطة تُغلق سبعة محلات وتضبط ثلاث مركبات وتعتقل عشرة أشخاص في جنين

الدفاع المدني: إجلاء إصابة بالاختناق في حريق منزل بمخيم طولكرم

الدفاع المدني: إجلاء إصابة بالاختناق في حريق منزل بمخيم طولكرم

اعتقال شخص مشتبه بدهسه ضابط شرطة أثناء تأدية واجبه في بيت لحم

اعتقال شخص مشتبه بدهسه ضابط شرطة أثناء تأدية واجبه في بيت لحم

مستوطنون يُهاجمون مركز &#34;الصمود والتحدي&#34; في تل الرميدة بالخليل

مستوطنون يُهاجمون مركز "الصمود والتحدي" في تل الرميدة بالخليل

منوعات

اتهام زينب العسكري بالنرجسية بسبب أسماء بناتها الثلاثة

اتهام زينب العسكري بالنرجسية بسبب أسماء بناتها الثلاثة

مروة محمد تثير سخرية النشطاء بسبب ما طلبته من دُول العالم

مروة محمد تثير سخرية النشطاء بسبب ما طلبته من دُول العالم

تحرك قضائي ضد محمد رمضان بعدما استفز المصريين بهذا الفيديو

تحرك قضائي ضد محمد رمضان بعدما استفز المصريين بهذا الفيديو

&#34;كورونا&#34; يختطف روح مُبتكرة شخصيات ديزني

"كورونا" يختطف روح مُبتكرة شخصيات ديزني

بعد الصمت رسالة من زوجة قصي خولي تثير التساؤلات: &#34;فقدت السيطرة&#34;

بعد الصمت رسالة من زوجة قصي خولي تثير التساؤلات: "فقدت السيطرة"

شاهد: ممثلة خليجية تحلق شعرها بالكامل وتتهم بالجنون

شاهد: ممثلة خليجية تحلق شعرها بالكامل وتتهم بالجنون

شيريهان تحتفل بميلاد ضرتها على طريقتها الخاصة

شيريهان تحتفل بميلاد ضرتها على طريقتها الخاصة

نانسي عجرم بالكمامة على غلاف مجلة عالمية

نانسي عجرم بالكمامة على غلاف مجلة عالمية

هل يشارك عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟

هل يشارك عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟

برومو مسلسل &#34;النهاية&#34; للمصري يوسف الشريف يشعل وسائل التواصل بعد دقائق من نشره

برومو مسلسل "النهاية" للمصري يوسف الشريف يشعل وسائل التواصل بعد دقائق من نشره

عربي

الأردن والسويد يعقدان اجتماعا ثلاثيا حول (أونروا)

الأردن والسويد يعقدان اجتماعا ثلاثيا حول (أونروا)

مقتل ضابط مصري وسبعة مسلحين باشتباك مسلح وسط القاهرة

مقتل ضابط مصري وسبعة مسلحين باشتباك مسلح وسط القاهرة

ارتفاع عدد المُتعافين من فيروس (كورونا) بالسعودية إلى 889 شخصاً

ارتفاع عدد المُتعافين من فيروس (كورونا) بالسعودية إلى 889 شخصاً

مصر تُسجّل 160 حالة إصابة بـ (كورونا) وارتفاع عدد المتعافين

مصر تُسجّل 160 حالة إصابة بـ (كورونا) وارتفاع عدد المتعافين