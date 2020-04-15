اعتقال شخص مشتبه بدهسه ضابط شرطة أثناء تأدية واجبه في بيت لحم





وأضاف: بعد دقائق معدودة، وصلت إشارة أن جهاز المخابرات العامة، قام بالقبض على الشخص المشتبه به، والتي بدورها قامت بتسليمه حسب الأصول للشرطة، فيما قامت المباحث العامة بضبط المركبة، وإحضارها إلى مديرية الشرطة، وعلى الفور بدأت بإجراءات التحقيق؛ للوقف على ملابسات الحادث.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة والمخابرات العامة، مساء أمس الثلاثاء، القبض على شخص، مشتبه به بدهس ضابط في شرطة محافظة بيت لحم، أثناء قيامه بواجبه على حاجز مرة في مدينه بيت لحم.وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن غرفة عمليات شرطة المحافظة، قامت بالتعميم على كافة الأجهزة الأمنية العاملة بالمحافظة، بمواصفات الشخص والمركبة التي كان يقودها.