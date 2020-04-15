(مكان): تقدم ملموس بالمفاوضات الائتلافية بين نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو وغانتس وريفلين

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن تُستأنف مساء اليوم الأربعاء، المفاوضات الائتلافية بين حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض) في إسرائيل، والهادفة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إنه تم خلال لقاء الأمس، الذي جمع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ورئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس، وطاقمي التفاوض عن الحزبين، التوصل إلى تفاهمات في معظم المسائل الخلافية لا سيما في موضوع تشكيلة اللجنة لتعيين القضاة.



ونقلت (مكان) عن مصادر مقربة من المفاوضات، أن رئيس (أزرق أبيض) يطالب بأن يتم إقرار مشروع قانون التناوب على رئاسة الوزراء، قبل تأدية تصريح الولاء، بحيث يؤدي غانتس هذا التصريح في الوقت ذاته مع نتنياهو، ليتولى منصب رئيس الوزراء تلقائياً بعد عام ونصف العام.



ومدد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين، بيومين المهلة الزمنية التي منحت لغانتس، من أجل تشكيل الحكومة، وذلك بفضل التقدم الملموس، الذي تم إحرازه في هذا المضمار.