محافظ الخليل يقرر إغلاق مدينة دورا بالكامل حتى إشعار آخر





وتركزت الأعمال على منازل المصابين والمنازل المجاورة بعد إعلان الحكومة مساء الثلاثاء،عن وجود ثلاث إصابات جديدة بفايروس (كورونا) في المدينة.





















رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري فجر اليوم الأربعاء، إغلاق مدينة دورا بالكامل، ومنع الحركة، وإغلاق جميع المحلات حتى إشعار آخر، لاستكمال إجراءات الطب الوقائي.يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه بلدية الخليل أعمال التعقيم المكثفة ضمن إجراءاتها الوقائية للحد من تفشي فيروس (كورونا)، وفق ما نقل (تلفزيون فلسطين).