مستوطنون يهاجمون مركز "الصمود والتحدي" في تل الرميدة بالخليل

مستوطنون - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنو (رامات يشاي) المقامة في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، الليلة، مركز "الصمود والتحدي" التابع لتجمع "شباب ضد الاستيطان" في المنطقة.



ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن مجموعة من المستوطنين المتطرفين والمسلحين هاجموا بحماية جنود الاحتلال مركز الصمود والتحدي محاولين تحطيم السياج الذي يحيط به والدخول إليه.



كما وجه المستوطنون الشتائم لنشطاء المركز الذين توافدوا فور هجوم المستوطنين لحمايته ووثقوا الاعتداء بكاميراتهم.