دولي

غوتيريش لـ "ترامب": هذا ليس الوقت المناسب لخفض الموارد عن "الصحة العالمية"

غوتيريش لـ "ترامب": هذا ليس الوقت المناسب لخفض الموارد عن "الصحة العالمية"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش يوم الثلاثاء: إن هذا "ليس الوقت المناسب" لخفض الموارد عن منظمة الصحة العالمية.

يأتي ذلك بعد أن أوقف الرئيس دونالد ترامب التمويل الأمريكي عن المنظمة، اعتراضا على طريقة تعاملها مع وباء فيروس (كورونا).

وأضاف غوتيريش في بيان أن هذا: "ليس الوقت المناسب لتقليص الموارد لعمليات منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة إنسانية أخرى في مكافحة الفيروس"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

وتابع: "هذا وقت الوحدة وعلى المجتمع الدولي العمل سويا في تضامن لوقف الفيروس وتبعاته المدمرة".

وبرر ترامب قراره في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، بقوله إن منظمة الصحة العالمية ”أخفقت في واجبها الأساسي ويجب محاسبتها“. 

وقال إن المنظمة روجت "للمعلومات المضللة" للصين عن الفيروس وهو ما أدى على الأرجح إلى انتشار الفيروس على نحو أسرع مما كان يمكن أن يحدث.

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