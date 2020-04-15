ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية على خلفية تعاملها مع فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تعليمات لإدارته بوقف التمويل على الأقل بصفة مؤقتة عن منظمة الصحة العالمية، بسبب طريقة تعاملها مع وباء فيروس (كورونا).
وأضاف في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: إن منظمة الصحة العالمية "أخفقت في واجبها الأساسي ويجب محاسبتها"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تعليمات لإدارته بوقف التمويل على الأقل بصفة مؤقتة عن منظمة الصحة العالمية، بسبب طريقة تعاملها مع وباء فيروس (كورونا).
وأضاف في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: إن منظمة الصحة العالمية "أخفقت في واجبها الأساسي ويجب محاسبتها"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وقال: إن المنظمة روجت "للمعلومات المضللة" للصين عن الفيروس وهو ما أدى على الأرجح إلى انتشار الفيروس على نحو أسرع مما كان يمكن أن يحدث.
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