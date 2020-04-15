ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية على خلفية تعاملها مع فيروس (كورونا)





وقال: إن المنظمة روجت "للمعلومات المضللة" للصين عن الفيروس وهو ما أدى على الأرجح إلى انتشار الفيروس على نحو أسرع مما كان يمكن أن يحدث.









رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تعليمات لإدارته بوقف التمويل على الأقل بصفة مؤقتة عن منظمة الصحة العالمية، بسبب طريقة تعاملها مع وباء فيروس (كورونا).وأضاف في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: إن منظمة الصحة العالمية "أخفقت في واجبها الأساسي ويجب محاسبتها"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.