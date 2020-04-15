دولي

الصين تسجل انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا)

الصين تسجل انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الصين يوم الأربعاء انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا) في البر الرئيسي، فيما شهدت زيادة الأعداد في أقصى الشمال الشرقي المتاخم لروسيا ما يمثل مصدر قلق للسلطات.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية، أن الصين رصدت 46 حالة جديدة مؤكدة يوم الثلاثاء، مقابل 89 في يوم الاثنين، ومن بين الحالات الجديدة 36 حالة لأشخاص وصلوا إلى الصين من الخارج مقابل 86 حالة مماثلة في يوم الاثنين، وفق ما ذكرت وكالة (رويترز) للأنباء.

أما الحالات العشر الأخرى فكانت حالات محلية منها ثمانية في إقليم هيلونغجيانغ وحالتان في إقليم قوانغدونغ الجنوبي.

وأصبح إقليم هيلونغجيانغ الشمالي الشرقي جبهة أمامية في جهود الصين لعزل الحالات الوافدة مع عودة مواطنين صينيين مصابين بالفيروس برا قادمين من روسيا.

وأغلقت الصين حدودها مع روسيا عند مدينة "سويفين" في إقليم "هيلونغجيانغ".

وحتى يوم الثلاثاء وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) في البر الرئيسي للصين 82295.

وقالت السلطات: إن 3342 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس في الصين من بينها حالة وفاة جديدة في إقليم هوبي بوسط البلاد وهو بؤرة تفشي الفيروس في الصين.

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