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شؤون فلسطينية

ملحم: تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا اليوم بفلسطين وإجمالي الإصابات 329

ملحم: تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا اليوم بفلسطين وإجمالي الإصابات 329
ابراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، بتسجيل "19" إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات الوطن، اليوم الثلاثاء، ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى "288" إصابة، إضافة إلى "41" إصابة في مدينة القدس المحتلة، أُبلغ عنها من مصادر محلية، بسبب رفض سلطات الاحتلال الإفصاح عن الأرقام الحقيقية للإصابات  بين المواطنين فيالعاصمة المحتلة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 329 إصابة، فيما سجلت 62 حالة تعافٍ، وحالتا وفاة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف المتحدث الرسمي في بيان صدر عنه، مساء اليوم الثلاثاء، أن خمس إصابات سجلت في العيزرية، وثلاث إصابات في رافات قضاء القدس، إضافة إلى خمس اصابات بين المسنين في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة، وثلاث إصابات في مدينة الخليل، وإصابة واحدة في بلدة سعير بمحافظة الخليل، وإصابة واحدة في بلدة خربثا المصباح غرب رام الله سجلت مساء اليوم ، وإصابة واحدة في مدينة جنين.

ونوه المتحدث إلى أن الإصابات الـ"288" تم التأكد منها عبر الفحوصات الطبية الخاصة التي أجريت في مختبرات وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله وبيت لحم وقطاع غزة، فيما لم تتمكن الطواقم الطبية الفلسطينية من التأكد من فحوصات الـ"41" إصابة  في القدس المحتلة.

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