قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج جنوب القطاع

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين، بزعم أنهم عبروا السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة، نحو الداخل.



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه تم ضبط سكين ومواد حارقة كانت بحوزتهم، لافتا إلى أنه تم اعادتهم الى قطاع غزة بعد استجوابهم.