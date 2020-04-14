عربي

الأردن والسويد يعقدان اجتماعا ثلاثيا حول (أونروا)

الأردن والسويد يعقدان اجتماعا ثلاثيا حول (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
عقد كل من وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الشؤون الخارجية السويدي آن ليند والمفوض العام لـ(أونروا) فيليب لازاريني اجتماعا اليوم عبر تقنية الفيديو لمناقشة أهمية الدعم الدولي والإقليمي للأونروا في الوقت الذي تواجه فيه ضغطا ماليا وعملياتيا متزايدا فاقمته جائحة كوفيد-19 في أقاليم عملياتها. وحضر الاجتماع أيضا وزير التعاون التنموي الدولي في السويد بيتر إريكسون والمفوض العام بالإنابة السابق للأونروا كريستيان ساوندرز.

وناقش الاجتماع أثر جائحة كوفيد-19 العالمية على اللاجئين الفلسطينيين وعلى موازنة الوكالة وعملياتها. ومع الأثر المزعزع للاستقرار لجائحة كوفيد-19 عالميا، دعا المشاركون المجتمع الدولي للاستجابة إلى مناشدة (أونروا) العاجلة وأكدوا على أهمية عمل الوكالة باعتباره مكونا هاما للتنمية والاستقرار والأمن الإقليميين.

واستكشفت النقاشات الثلاثية جهود حشد الموارد لدعم 5,6 مليون لاجئ فلسطيني ينضوون تحت ولاية (أونروا). ولهذه الغاية، ناقش المشاركون الاستعدادات لعقد الحوار الاستراتيجي الوزاري الثاني حول (أونروا) في المستقبل القريب، عبر وسائل الاتصال، وذلك بهدف ضمان دعم سياسي ومالي مستدام للأونروا في عام 2020 وما بعده.

كما بحث الاجتماع سبل دعم (أونروا) في أعقاب الدعم الدولي الغامر لتجديد مهام ولايتها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول 2019. وفي هذا الخصوص، شدد المشاركون على الحاجة إلى ترجمة الدعم السياسي إلى دعم مالي، وذلك من أجل السماح للأونروا بمواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئي فلسطين بفاعلية وبدون انقطاع. 

واعترف المشاركون بالدور الذي تلعبه (أونروا) في أوضاع الطوارئ الإنسانية، علاوة على دورها في ضمان أن لاجئي فلسطين مستمرون بالوصول إلى الحقوق الأساسية مثل الحق في الصحة والتعليم وحقوق الإنسان الأخرى، بما يتماشى مع برنامج عمل 2030، بالإضافة إلى عقد العمل الذي يسعى لعدم نسيان أحد، بمن في ذلك لاجئي فلسطين.

وأكد المشاركون في الاجتماع على دعمهم السياسي القوي للأونروا وعلى مواصلتهم العمل من أجل تحقيق مهام ولايتها إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمسألة لاجئي فلسطين وذلك استنادا لقوانين الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وفي سياق حل شامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

أخبار ذات صلة

التلفزيون المصري: مقتل جميع المسلحين الذين اشتبكوا مع الأمن وسط القاهرة

التلفزيون المصري: مقتل جميع المسلحين الذين اشتبكوا مع الأمن وسط القاهرة

ارتفاع عدد المُتعافين من فيروس (كورونا) بالسعودية إلى 889 شخصاً

ارتفاع عدد المُتعافين من فيروس (كورونا) بالسعودية إلى 889 شخصاً

مصر تُسجّل 160 حالة إصابة بـ (كورونا) وارتفاع عدد المتعافين

مصر تُسجّل 160 حالة إصابة بـ (كورونا) وارتفاع عدد المتعافين

الأردن يُعلن حظراً شاملاً للتجول ليومين ويُقر آلية صلاة التراويح برمضان

الأردن يُعلن حظراً شاملاً للتجول ليومين ويُقر آلية صلاة التراويح برمضان

سوريا تُعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

سوريا تُعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تقديم الدعم المالي لوكالة (أونروا) يشكل ركيزة أساسية للاستقرار

الأردن: تقديم الدعم المالي لوكالة (أونروا) يشكل ركيزة أساسية للاستقرار

الغواصة الألمانية (S 43) في طريقها إلى مصر

الغواصة الألمانية (S 43) في طريقها إلى مصر

قطر: تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطر: تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المغفل الياباني

المغفل الياباني

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج جنوب القطاع

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج جنوب القطاع

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في قلقيلية

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في قلقيلية

فروانة: القائد مروان البرغوثي يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

فروانة: القائد مروان البرغوثي يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

صندوق &#34;وقفة عز&#34; ووزارة التنمية يناقشان التعاون لإغاثة العائلات المتضررة من (كورونا)

صندوق "وقفة عز" ووزارة التنمية يناقشان التعاون لإغاثة العائلات المتضررة من (كورونا)

غنيم يُحذّر المعتدين على خطوط المياه من التسبب بانتقال كورونا

غنيم يُحذّر المعتدين على خطوط المياه من التسبب بانتقال كورونا

الروائي أبو شاور: الكاتب الفلسطيني مرتبط بثقافته ودوره الإبداعي والثقافي

الروائي أبو شاور: الكاتب الفلسطيني مرتبط بثقافته ودوره الإبداعي والثقافي

الاقتصاد تضبط أطناناً من المواد الغذائية والمشروبات التالفة

الاقتصاد تضبط أطناناً من المواد الغذائية والمشروبات التالفة

حماس تُعلّق على نشر صحيفة لبنانية &#34;كاريكاتير&#34; عنصري يُسيء للعلاقات الفلسطينية اللبنانية

حماس تُعلّق على نشر صحيفة لبنانية "كاريكاتير" عنصري يُسيء للعلاقات الفلسطينية اللبنانية

منوعات

بعد الصمت رسالة من زوجة قصي خولي تثير التساؤلات: &#34;فقدت السيطرة&#34;

بعد الصمت رسالة من زوجة قصي خولي تثير التساؤلات: "فقدت السيطرة"

شاهد: ممثلة خليجية تحلق شعرها بالكامل وتتهم بالجنون

شاهد: ممثلة خليجية تحلق شعرها بالكامل وتتهم بالجنون

شيريهان تحتفل بميلاد ضرتها على طريقتها الخاصة

شيريهان تحتفل بميلاد ضرتها على طريقتها الخاصة

نانسي عجرم بالكمامة على غلاف مجلة عالمية

نانسي عجرم بالكمامة على غلاف مجلة عالمية

هل يشارك عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟

هل يشارك عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟

برومو مسلسل &#34;النهاية&#34; للمصري يوسف الشريف يشعل وسائل التواصل بعد دقائق من نشره

برومو مسلسل "النهاية" للمصري يوسف الشريف يشعل وسائل التواصل بعد دقائق من نشره

مسلسل تلفزيوني كوري تنبأ بجائحة فيروس كورونا عام 2018

مسلسل تلفزيوني كوري تنبأ بجائحة فيروس كورونا عام 2018

وائل كفوري يهنئ إليسا بأغنيتها الجديدة على طريقته

وائل كفوري يهنئ إليسا بأغنيتها الجديدة على طريقته

في هذه الحالة تفكّر يارا بالإعتزال.. ولهذا السبب لن تقيم حفل زواج

في هذه الحالة تفكّر يارا بالإعتزال.. ولهذا السبب لن تقيم حفل زواج

رغم الكورونا.. ماغي بو غصن تنافس في شهر رمضان

رغم الكورونا.. ماغي بو غصن تنافس في شهر رمضان

عربي

الأردن والسويد يعقدان اجتماعا ثلاثيا حول (أونروا)

الأردن والسويد يعقدان اجتماعا ثلاثيا حول (أونروا)

ارتفاع عدد المُتعافين من فيروس (كورونا) بالسعودية إلى 889 شخصاً

ارتفاع عدد المُتعافين من فيروس (كورونا) بالسعودية إلى 889 شخصاً

سوريا تُعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

سوريا تُعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تقديم الدعم المالي لوكالة (أونروا) يشكل ركيزة أساسية للاستقرار

الأردن: تقديم الدعم المالي لوكالة (أونروا) يشكل ركيزة أساسية للاستقرار