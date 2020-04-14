شؤون فلسطينية

انخفاض طفيف على درجات الحرارة وفرصة مهيئة لسقوط الأمطار

انخفاض طفيف على درجات الحرارة وفرصة مهيئة لسقوط الأمطار
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويبقى والجو ربيعيا لطيفا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2020/04/16:  يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على  درجات الحرارة لتصبح أعلى من  معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل تكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة 2020/04/17:  يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق مختلف المناطق وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2020/04/18: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 22-14 24-10 17-11 بيت لحم 22-14 24-10 17-11
رام الله والبيرة 21-13 23-9 16-10 طولكرم 23-16 26-14 20-14
نابلس 23-15 25-11 18-12 قلقيلية 23-16 26-14 20-14
جنين 26-15 27-13 20-13 سلفيت 22-14 24-10 17-11
طوباس 26-15 27-13 20-13 روابي 23-15 25-11 18-12
الخليل 21-13 23-9 16-10 غزه 24-17 26-15 21-15
أريحا 30-18 30-17 24-17 خانيونس 24-17 26-15 21-15
الأغوار الشمالية 28-16 28-15 22-15 رفح 25-16 27-14 22-14

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