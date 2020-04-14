صحفية من غزة تعتذر عن قيامها بكتابة مقالات لصحيفة إسرائيلية

: "بخصوص موضوع +972, ،في وقت مسيرات العودة كنتو بتعرفو انو قديش كان اعلامنا الفلسطيني باللغه الانجليزية ضعيف كتير، وكنت بحاول انقل الصورة على قد ما بقدر لانو كنت بحس انو مسؤوليه كتير كبيرة، كنت بحاول اكتب قد ما اقدر, انشر قد ما بقدر".



وأضافت الخضري: "التواصل بيني وبين +972 كانت محررة فلسطينية، وعنجد ما كنت بعرف غير انو +972 مستقلة، مع حق العودة ضد الاحتلال الاسرائيلي، وكنت بعتقد انو هادا الاشي مش تطبيع و خصوصا اني بنشر مقالاتي زي ما انا بدي و بالرواية الفلسطينية و ماحد بيعدل على المصطلحات الي بستخدمها".



وتابعت: "كنت بفكر ايامها انو تواصل مع مؤسسات زي بيتسليم مسموح مثلاً، وأكثر اشي شجعني انو في نشطاء كتير بيتواصلو معاهم و بيكتبو الهم،بس بعد ما تعمقت بالموضوع طلع انو في كتير اختلافات و نقاشات و الBDS ما بتشوفو تطبيع بس بالنهايه المواقع هاي ملتزمة بنقاش حل دولتين و هاي نقطة الخلاف, ف انا قررت اني اتراجع".



وأضافت: "انا بعتذر عن مقالاتي الي انتشرت على +972, مع انها قبل سنه تقريبا، وبعتبر بعد تجربتي الخاصة بهاي المواقع انو احسن ما نتعامل معها، الفكرة مش انو احنا نغلط, الفكره انو دايما نراجع تصرفاتنا ونعرف ايش الصح وايش الي غلط ،قضيتنا كتير حساسة وأي حد ممكن يغلط نفس غلطتي بس الفكرة انو نصلح الغلط".





وأكمل: "أنا بالأول وبالآخر تواصلي كان مع بنت فلسطينيه و ما عمري تواصلت مع اسرائيلي، بس أحلى ما في هادا الموضوع كلو, انو انا خلصت من الهجوم عالمي، أجاني هجوم من شباب غزة..كتير بحييكم شباب، عنجد انتو عنوان للنخوة والشرف ومشالله عليكم زلام".









وكتبت الخضري عبر "فيسبوك": "مش عارفين يعني يحكو مع رامي امان؟، بكفي مسخرة و تطبيع و قرررف بيكفي!".



وبسبب هجوم الخضري على أمان، واتهامه بالتطبيع، نشرت منظمة UN WATCH عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك" منشوراً تحريضياً مرفقاً بصورة الخضري، بدأته بالقول "تعرّفوا إلى هند الخضري. في النهار تعمل كباحثة مع منظمة العفو الدولية. وفي الليل تبلّغ عن ناشطين سلميين"، على حدّ تعبيرهم.



وجاء في المنشور أن الخضري دعت إلى محاسبة ناشط فلسطيني أجرى مكالمة بالفيديو مع ناشطين إسرائيليين. وطالبت المنظمة في منشورها منظمة العفو الدولية بطرد الخضري، واصفةً إياها بأن لها سجلاً في "دعم الإرهاب"، في إشارة إلى حركة "حماس".



ويأتي اعتذار الخضري بعد قيام بعض النشطاء بـ"نبش" مقالات كتبتها الخضري لصحيفة إسرائيلية ،حيث اتهموها بالازدواجية، في أعقاب الهجوم الذي شنته على الناشط الحقوقي رامي أمان، والذي تم اعتقاله قبل يومين في غزة إثر قيامه بتنظيم جلسة حوارية مفتوحة مع عدة نشطاء إسرائيليين عبر الانترنت.وكتبت الخضري عبر "فيسبوك": "مش عارفين يعني يحكو مع رامي امان؟، بكفي مسخرة و تطبيع و قرررف بيكفي!".وبسبب هجوم الخضري على أمان، واتهامه بالتطبيع، نشرت منظمة UN WATCH عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك" منشوراً تحريضياً مرفقاً بصورة الخضري، بدأته بالقول "تعرّفوا إلى هند الخضري. في النهار تعمل كباحثة مع منظمة العفو الدولية. وفي الليل تبلّغ عن ناشطين سلميين"، على حدّ تعبيرهم.وجاء في المنشور أن الخضري دعت إلى محاسبة ناشط فلسطيني أجرى مكالمة بالفيديو مع ناشطين إسرائيليين. وطالبت المنظمة في منشورها منظمة العفو الدولية بطرد الخضري، واصفةً إياها بأن لها سجلاً في "دعم الإرهاب"، في إشارة إلى حركة "حماس".

رام الله - دنيا الوطنقدمت الصحفية الفلسطينية من قطاع غزة، هند الخضري، اعتذاراً عن عدة مقالات نشرتها في صحيفة إسرائيلية، وذلك بعد حملة انتقادات واسعة وجهت لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.وقالت الخضري، عبر "فيسبوك"