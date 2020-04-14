حدث فلكي فريد للأرض.. القمر والكواكب بصف واحد مساء اليوم

قال موقع ( Space.com)، إن البشر على موعد مع حدث فلكي فريد، ابتداء من مساء الثلاثاء، حيث سيصطف القمر مع كواكب زحل والمريخ والمشتري.



وحسب الموقع، فستتاح للناس فرصة نادرة لمشاهدة الأجرام السماوية الأربعة في السماء، بدءاً من 14 نيسان/أبريل، عندما يظهر القمر على الجانب الأيمن من المشتري، وفي 15 نيسان/أبريل، سيصل القمر إلى "وسط المجموعة"، من منظورنا الأرضي.



وستكون ليلة 16 نيسان/أبريل، آخر فرصة لمراقبة "التجمع" الفضائي الفريد، في وقت واحد، حيث أوضح الموقع الإلكتروني أن القمر سيكون على بعد حوالي 243 ألف ميل من الأرض، مضيفا في الوقت نفسه أن هذا "الرصف يعتمد على منظور الرائي".





وأشار إلى أنه خلال "اللقاء الأول"، بين القمر والمشتري، فإن من يملكون "التلسكوب"، سيكونون قادرين على رؤية أقمار المشتري مصطفة في خط مستقيم تقريبا، على جانب واحد من الكوكب.



رام الله - دنيا الوطن