شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في قلقيلية

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في قلقيلية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي النقار غرب مدينة قلقيلية?.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اطلقت خلال المواجهات قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المغلف بالمطاط صوب الشبان دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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