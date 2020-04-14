التلفزيون المصري: مقتل جميع المسلحين الذين اشتبكوا مع الأمن وسط القاهرة

أعلن التلفزيون المصري الرسمي، مقتل جميع المسلحين الذين اشتبكوا مع قوات الأمن في منطقة الأميرية، وذلك بعد عملية تبادل النيران التي استمرت أربع ساعات.





وفي وقت سابق، قالت قناة (سكاي نيوز) عربية، إن الأمن المصري اقتحم شقة تحصن بها مسلحين وسط القاهرة وقضت عليهم، متابعةً: "قوات الأمن تمكنت من القضاء على جميع المسلحين داخل شقة سكنية بالأميرية".





وقالت وسائل إعلام مصرية، إن مواجهات تدور الآن بين الشرطة المصرية ومسلحين في منطقة الأميرية بالقاهرة، وذلك نقلاً عن مصادر أمنية.





وحسب تلك الوسائل، فإنه جرى تبادل إطلاق النار بين مجموعة من المسلحين ورجال الأمن في منطقة عزبة شاهين في الأميرية، حيث أن تبادل إطلاق النار مع أربعة مسلحين مختبئين في داخل عقار بالحي المذكور بالعاصمة المصرية.







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