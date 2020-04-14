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ارتفاع عدد المُتعافين من فيروس (كورونا) بالسعودية إلى 889 شخصاً

ارتفاع عدد المُتعافين من فيروس (كورونا) بالسعودية إلى 889 شخصاً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزاة الصحة السعودية، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد- 19) الذي يسببه فيروس (كورونا) المستجد، إلى 889 حالة.

ويأتي ذلك، بعد تسجيل تعافي 84 حالة جديدة، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعلن المتحدث باسم الوزارة، عن رصد 435 إصابة جديدة، وتسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 73 حالة، معظمهم يعانون أمراضاً مزمنة.

وأشار المتحدث إلى أن إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بفيروس (كورونا) بلغ 5369 حالة، منها 4407 حالة نشطة، ومعظمها حالات مستقرة، إلا أن 62 حالة منهم حرجة، وتتلقى الرعاية المركزة.

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