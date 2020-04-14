شؤون فلسطينية

طالع.. وزارة العمل بغزة تنشر رابط الفحص لمساعدات المتضررين من جائحة (كورونا)

طالع.. وزارة العمل بغزة تنشر رابط الفحص لمساعدات المتضررين من جائحة (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة العمل في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رابط الاستعلام عن مساعدات العمال المتضررين من جائحة (كورونا) من ذوي الدخل المحدود.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بـ (فيسبوك)، إن الدفعة الأولى، ستكون ثلاثة آلاف عامل متضرر، وسوف تستكمل الدفعات حتى الوصول إلى عشرة آلاف مستفيد.

وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك استمراراً للجهود الرامية لتعزيز صمود العاملين في القطاعات المتضررة جراء الاستعدادات والإجراءات الاحترازية المُعلن عنها في إطار حالة الطوارئ لمواجهة جائحة (كورونا).

وقالت: "نعلن وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية المختصة عن نشر أسماء الدفعة الأولى من العمال المستفيدين من المنحة التي أقرَّتها لجنة المتابعة الحكومية بقيمة (مليون دولار) لصالح 10.000 من العمال في القطاعات المتضررة، بواقع 3000 مستفيد كدفعة أولى".

وأضافت الوزارة: "بلغ عدد المسجلين 129.365 مسجلاً، من خلال الرابط الإلكتروني،الذي أعلنت عنه الوزارة مساء يوم السبت الموافق 04/04/2020م، وحتى تاريخ انتهاء التسجيل يوم الخميس الموافق 09/04/2020م، حيث خضعت بيانات المسجلين للتدقيق والفحص، وفق قواعد بيانات نظام سوق العمل الفلسطيني الخاص بالوزارة".

وأكملت: "بلغ عدد المرشحين للاستفادة 41.213 مرشح، جراء تنقيح وفلترة قوائم المسجلين بعد الفحص والتدقيق بناءً على قيود التسجيل ومعايير التفضيل، التي أعطت أولوية لوزن القطاع المتضرر وحجم الضرر والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد.

وأعلنت الوزارة عن تمديد التسجيل للعاملين في القطاعات المتضررة للاستفادة من المنحة بعد نشر أسماء الدفعة اليوم الثلاثاء الموافق 14/04/2020م، بحيث ينتهي التسجيل يوم الخميس 16/04/202 الساعة 02:00 مساء.

أخبار ذات صلة

صندوق &#34;وقفة عز&#34; ووزارة التنمية يناقشان التعاون لإغاثة العائلات المتضررة من (كورونا)

صندوق "وقفة عز" ووزارة التنمية يناقشان التعاون لإغاثة العائلات المتضررة من (كورونا)

وفاة فلسطيني متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) بأمريكا وعدد المتوفين يرتفع لـ 25

وفاة فلسطيني متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) بأمريكا وعدد المتوفين يرتفع لـ 25

الصحة بغزة: ما وصل للقطاع من رام الله فقط مليون و21 ألف دولار

الصحة بغزة: ما وصل للقطاع من رام الله فقط مليون و21 ألف دولار

غنيم يُحذّر المعتدين على خطوط المياه من التسبب بانتقال كورونا

غنيم يُحذّر المعتدين على خطوط المياه من التسبب بانتقال كورونا

الروائي أبو شاور: الكاتب الفلسطيني مرتبط بثقافته ودوره الإبداعي والثقافي

الروائي أبو شاور: الكاتب الفلسطيني مرتبط بثقافته ودوره الإبداعي والثقافي

الاقتصاد تضبط أطناناً من المواد الغذائية والمشروبات التالفة

الاقتصاد تضبط أطناناً من المواد الغذائية والمشروبات التالفة

سلطة النقد تُصدر تحذيراً بشأن استغلال حالة الطوارئ وعدم الإيفاء بالشيكات

سلطة النقد تُصدر تحذيراً بشأن استغلال حالة الطوارئ وعدم الإيفاء بالشيكات

حماس تُعلّق على نشر صحيفة لبنانية &#34;كاريكاتير&#34; عنصري يُسيء للعلاقات الفلسطينية اللبنانية

حماس تُعلّق على نشر صحيفة لبنانية "كاريكاتير" عنصري يُسيء للعلاقات الفلسطينية اللبنانية

التعليقات

الدنيا حكايات

المغفل الياباني

المغفل الياباني

شؤون فلسطينية

صندوق &#34;وقفة عز&#34; ووزارة التنمية يناقشان التعاون لإغاثة العائلات المتضررة من (كورونا)

صندوق "وقفة عز" ووزارة التنمية يناقشان التعاون لإغاثة العائلات المتضررة من (كورونا)

غنيم يُحذّر المعتدين على خطوط المياه من التسبب بانتقال كورونا

غنيم يُحذّر المعتدين على خطوط المياه من التسبب بانتقال كورونا

الروائي أبو شاور: الكاتب الفلسطيني مرتبط بثقافته ودوره الإبداعي والثقافي

الروائي أبو شاور: الكاتب الفلسطيني مرتبط بثقافته ودوره الإبداعي والثقافي

الاقتصاد تضبط أطناناً من المواد الغذائية والمشروبات التالفة

الاقتصاد تضبط أطناناً من المواد الغذائية والمشروبات التالفة

الاقتصاد: القطاعات الاقتصادية المسموح بعملها بحالة الطوارئ ستخضع لرقابة ومتابعة مشددة

الاقتصاد: القطاعات الاقتصادية المسموح بعملها بحالة الطوارئ ستخضع لرقابة ومتابعة مشددة

الصالح يُشيد بالجهوزية العالية للهيئات المحلية ودورها بالحد من انتشار فيروس (كورونا)

الصالح يُشيد بالجهوزية العالية للهيئات المحلية ودورها بالحد من انتشار فيروس (كورونا)

الحكومة الفلسطينية تُعلن عن قرار جديد بشأن الإيجاز اليومي حول فيروس (كورونا)

الحكومة الفلسطينية تُعلن عن قرار جديد بشأن الإيجاز اليومي حول فيروس (كورونا)

ملحم: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة

ملحم: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة

منوعات

بعد الصمت رسالة من زوجة قصي خولي تثير التساؤلات: &#34;فقدت السيطرة&#34;

بعد الصمت رسالة من زوجة قصي خولي تثير التساؤلات: "فقدت السيطرة"

شاهد: ممثلة خليجية تحلق شعرها بالكامل وتتهم بالجنون

شاهد: ممثلة خليجية تحلق شعرها بالكامل وتتهم بالجنون

شيريهان تحتفل بميلاد ضرتها على طريقتها الخاصة

شيريهان تحتفل بميلاد ضرتها على طريقتها الخاصة

نانسي عجرم بالكمامة على غلاف مجلة عالمية

نانسي عجرم بالكمامة على غلاف مجلة عالمية

هل يشارك عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟

هل يشارك عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟

برومو مسلسل &#34;النهاية&#34; للمصري يوسف الشريف يشعل وسائل التواصل بعد دقائق من نشره

برومو مسلسل "النهاية" للمصري يوسف الشريف يشعل وسائل التواصل بعد دقائق من نشره

مسلسل تلفزيوني كوري تنبأ بجائحة فيروس كورونا عام 2018

مسلسل تلفزيوني كوري تنبأ بجائحة فيروس كورونا عام 2018

وائل كفوري يهنئ إليسا بأغنيتها الجديدة على طريقته

وائل كفوري يهنئ إليسا بأغنيتها الجديدة على طريقته

في هذه الحالة تفكّر يارا بالإعتزال.. ولهذا السبب لن تقيم حفل زواج

في هذه الحالة تفكّر يارا بالإعتزال.. ولهذا السبب لن تقيم حفل زواج

رغم الكورونا.. ماغي بو غصن تنافس في شهر رمضان

رغم الكورونا.. ماغي بو غصن تنافس في شهر رمضان

عربي

ارتفاع عدد المُتعافين من فيروس (كورونا) بالسعودية إلى 889 شخصاً

ارتفاع عدد المُتعافين من فيروس (كورونا) بالسعودية إلى 889 شخصاً

سوريا تُعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

سوريا تُعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تقديم الدعم المالي لوكالة (أونروا) يشكل ركيزة أساسية للاستقرار

الأردن: تقديم الدعم المالي لوكالة (أونروا) يشكل ركيزة أساسية للاستقرار

الغواصة الألمانية (S 43) في طريقها إلى مصر

الغواصة الألمانية (S 43) في طريقها إلى مصر