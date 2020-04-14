طالع.. وزارة العمل بغزة تنشر رابط الفحص لمساعدات المتضررين من جائحة (كورونا)

نشرت وزارة العمل في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رابط الاستعلام عن مساعدات العمال المتضررين من جائحة (كورونا) من ذوي الدخل المحدود.





وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بـ (فيسبوك)، إن الدفعة الأولى، ستكون ثلاثة آلاف عامل متضرر، وسوف تستكمل الدفعات حتى الوصول إلى عشرة آلاف مستفيد.





وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك استمراراً للجهود الرامية لتعزيز صمود العاملين في القطاعات المتضررة جراء الاستعدادات والإجراءات الاحترازية المُعلن عنها في إطار حالة الطوارئ لمواجهة جائحة (كورونا).



وقالت: "نعلن وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية المختصة عن نشر أسماء الدفعة الأولى من العمال المستفيدين من المنحة التي أقرَّتها لجنة المتابعة الحكومية بقيمة (مليون دولار) لصالح 10.000 من العمال في القطاعات المتضررة، بواقع 3000 مستفيد كدفعة أولى".



وأضافت الوزارة: "بلغ عدد المسجلين 129.365 مسجلاً، من خلال الرابط الإلكتروني،الذي أعلنت عنه الوزارة مساء يوم السبت الموافق 04/04/2020م، وحتى تاريخ انتهاء التسجيل يوم الخميس الموافق 09/04/2020م، حيث خضعت بيانات المسجلين للتدقيق والفحص، وفق قواعد بيانات نظام سوق العمل الفلسطيني الخاص بالوزارة".



وأكملت: "بلغ عدد المرشحين للاستفادة 41.213 مرشح، جراء تنقيح وفلترة قوائم المسجلين بعد الفحص والتدقيق بناءً على قيود التسجيل ومعايير التفضيل، التي أعطت أولوية لوزن القطاع المتضرر وحجم الضرر والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد.



وأعلنت الوزارة عن تمديد التسجيل للعاملين في القطاعات المتضررة للاستفادة من المنحة بعد نشر أسماء الدفعة اليوم الثلاثاء الموافق 14/04/2020م، بحيث ينتهي التسجيل يوم الخميس 16/04/202 الساعة 02:00 مساء.





رام الله - دنيا الوطن