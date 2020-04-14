شؤون فلسطينية

غنيم يُحذّر المعتدين على خطوط المياه من التسبب بانتقال كورونا

غنيم يُحذّر المعتدين على خطوط المياه من التسبب بانتقال كورونا
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم، موظفي سلطة المياه ومزودي الخدمات، بضرورة تشديد إجراءات الرقابة على التعديات والسرقات على خطوط المياه والصرف الصحي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين، لما قد تسببه حالات التعدي على خطوط المياه من من اختلاط المياه المزودة للمواطنين، بمياه الصرف الصحي، خاصة في المناطق التي تتدفق فيها المياه العادمة، محملاً المعتدين مسؤولية ارتفاع مخاطر تلوث المياه. 

جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع لجنة الطوارئ، والهادف إلى متابعة سير تنفيذ اجراءات خطة الطوارئ الاحترازية التي وضعتها سلطة المياه لضمان مأمونية واستدامة خدمات المياه والصرف الصحي في ظل الأزمة الراهنة، جراء انتشار فيروس (كورونا)، وإعلان حالة الطوارئ من قبل الحكومة الفلسطينية، وذلك بعد أن اتخذت سلطة المياه كافة الإجراءات اللازمة من تعقيم دائم للمحطات والمضخات والخطوط، والرقابة المتواصلة لكافة المصادر المائية. 

وأكد غنيم اهتمام العديد من الجهات المانحة بدعم قطاع المياه، وذلك بناء على قائمة الاحتياحات التي قدمتها الحكومة للمانحين، وبعد اطلاعهم على خطة الطوارئ والجهود المبذولة على الأرض من قبل سلطة المياه لتنفيذها، حيث أبدوا استعدادهم لدعم تنفيذ بنود الخطة، من خلال المساهمة في توفير الاحتياجات الطارئة، وبما يضمن استمرار قطاع المياه بتقديم الخدمات اللازمة في جميع المحافظات، خلال الفترة الراهنة. 

وخلال الاجتماع استعرض فريق الطوارئ التطورات الجارية في تنفيذ الخطة، والتعاميم الصادرة لمزودي الخدمات بخصوص التقيّد بالاجراءات الاحترازية، والتي شملت حماية المصادر والمرافق المائية، وسلامة العاملين في القطاع، والاجراءات التفصيلية للتعامل مع قضايا الصرف الصحي، والعديد من البنود والاجراءات التي تضمن سلامة واستدامة خدمات المياه والصرف الصحي. 

وفي هذا الإطار، أكد غنيم أن التعاون قائم أيضا مع المحافظين، حيث تم إرسال التعاميم لهم، والتركيز على متابعة عمل صهاريج نقل المياه من حيث التزود من النقاط المعتمدة، والتقيد بإجراءات التعقيم والوقاية، وذلك لضمان جودة وسلامة المياه المزودة للمواطنين من خلالها، إضافة إلى متابعة ومراقبة صهاريج النضح، ومحاربة النضح العشوائي، وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة والتي تطلب زيادة في الحرص في التعامل مع مياه الصرف الصحي. 

وناشد أصحاب هذه الصهاريج بضرورة الالتزام التام بهذه الاجراءات، لما فيه ضمان لسلامة المواطنين. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاحتمالات والانعكاسات المتوقعة لأزمة المياه في فصل الصيف، حيث أظهرت المؤشرات الأولية وجود زيادة على الطلب للمياه منذ بداية فترة الطوارئ تصل إلى 20%، وذلك بما لا يشمل حتى تاريخه الارتفاعات المتوقعة سنويا على الطلب في الصيف، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود في الفترة المقبلة، والوعي من قبل المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه حتى نكون قادرين على تجاوز الأزمة، في ظل سيطرة الاحتلال على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية. 

وخلص الوزير غنيم إلى أن سلطة المياه، عملت على تشغيل محطات التحلية صغيرة الحجم في غزة، وذلك بالتعاون مع مصلحة بلديات الساحل، حيث تم القيام بعمليات التعقيم اللازمة لمرافق المياه، بما في ذلك محطات معالجة المياه العادمة، لضمان استمرار تزويد المواطنين بالمياه، ومنع أي تلوث قد ينجم عن مياه الصرف الصحي.

أخبار ذات صلة

طالع.. وزارة العمل بغزة تنشر رابط الفحص لمساعدات المتضررين من جائحة (كورونا)

طالع.. وزارة العمل بغزة تنشر رابط الفحص لمساعدات المتضررين من جائحة (كورونا)

صندوق &#34;وقفة عز&#34; ووزارة التنمية يناقشان التعاون لإغاثة العائلات المتضررة من (كورونا)

صندوق "وقفة عز" ووزارة التنمية يناقشان التعاون لإغاثة العائلات المتضررة من (كورونا)

وفاة فلسطيني متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) بأمريكا وعدد المتوفين يرتفع لـ 25

وفاة فلسطيني متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) بأمريكا وعدد المتوفين يرتفع لـ 25

الصحة بغزة: ما وصل للقطاع من رام الله فقط مليون و21 ألف دولار

الصحة بغزة: ما وصل للقطاع من رام الله فقط مليون و21 ألف دولار

الروائي أبو شاور: الكاتب الفلسطيني مرتبط بثقافته ودوره الإبداعي والثقافي

الروائي أبو شاور: الكاتب الفلسطيني مرتبط بثقافته ودوره الإبداعي والثقافي

الاقتصاد تضبط أطناناً من المواد الغذائية والمشروبات التالفة

الاقتصاد تضبط أطناناً من المواد الغذائية والمشروبات التالفة

سلطة النقد تُصدر تحذيراً بشأن استغلال حالة الطوارئ وعدم الإيفاء بالشيكات

سلطة النقد تُصدر تحذيراً بشأن استغلال حالة الطوارئ وعدم الإيفاء بالشيكات

حماس تُعلّق على نشر صحيفة لبنانية &#34;كاريكاتير&#34; عنصري يُسيء للعلاقات الفلسطينية اللبنانية

حماس تُعلّق على نشر صحيفة لبنانية "كاريكاتير" عنصري يُسيء للعلاقات الفلسطينية اللبنانية

التعليقات

الدنيا حكايات

المغفل الياباني

المغفل الياباني

شؤون فلسطينية

صندوق &#34;وقفة عز&#34; ووزارة التنمية يناقشان التعاون لإغاثة العائلات المتضررة من (كورونا)

صندوق "وقفة عز" ووزارة التنمية يناقشان التعاون لإغاثة العائلات المتضررة من (كورونا)

غنيم يُحذّر المعتدين على خطوط المياه من التسبب بانتقال كورونا

غنيم يُحذّر المعتدين على خطوط المياه من التسبب بانتقال كورونا

الروائي أبو شاور: الكاتب الفلسطيني مرتبط بثقافته ودوره الإبداعي والثقافي

الروائي أبو شاور: الكاتب الفلسطيني مرتبط بثقافته ودوره الإبداعي والثقافي

الاقتصاد تضبط أطناناً من المواد الغذائية والمشروبات التالفة

الاقتصاد تضبط أطناناً من المواد الغذائية والمشروبات التالفة

الاقتصاد: القطاعات الاقتصادية المسموح بعملها بحالة الطوارئ ستخضع لرقابة ومتابعة مشددة

الاقتصاد: القطاعات الاقتصادية المسموح بعملها بحالة الطوارئ ستخضع لرقابة ومتابعة مشددة

الصالح يُشيد بالجهوزية العالية للهيئات المحلية ودورها بالحد من انتشار فيروس (كورونا)

الصالح يُشيد بالجهوزية العالية للهيئات المحلية ودورها بالحد من انتشار فيروس (كورونا)

الحكومة الفلسطينية تُعلن عن قرار جديد بشأن الإيجاز اليومي حول فيروس (كورونا)

الحكومة الفلسطينية تُعلن عن قرار جديد بشأن الإيجاز اليومي حول فيروس (كورونا)

ملحم: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة

ملحم: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة

منوعات

بعد الصمت رسالة من زوجة قصي خولي تثير التساؤلات: &#34;فقدت السيطرة&#34;

بعد الصمت رسالة من زوجة قصي خولي تثير التساؤلات: "فقدت السيطرة"

شاهد: ممثلة خليجية تحلق شعرها بالكامل وتتهم بالجنون

شاهد: ممثلة خليجية تحلق شعرها بالكامل وتتهم بالجنون

شيريهان تحتفل بميلاد ضرتها على طريقتها الخاصة

شيريهان تحتفل بميلاد ضرتها على طريقتها الخاصة

نانسي عجرم بالكمامة على غلاف مجلة عالمية

نانسي عجرم بالكمامة على غلاف مجلة عالمية

هل يشارك عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟

هل يشارك عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟

برومو مسلسل &#34;النهاية&#34; للمصري يوسف الشريف يشعل وسائل التواصل بعد دقائق من نشره

برومو مسلسل "النهاية" للمصري يوسف الشريف يشعل وسائل التواصل بعد دقائق من نشره

مسلسل تلفزيوني كوري تنبأ بجائحة فيروس كورونا عام 2018

مسلسل تلفزيوني كوري تنبأ بجائحة فيروس كورونا عام 2018

وائل كفوري يهنئ إليسا بأغنيتها الجديدة على طريقته

وائل كفوري يهنئ إليسا بأغنيتها الجديدة على طريقته

في هذه الحالة تفكّر يارا بالإعتزال.. ولهذا السبب لن تقيم حفل زواج

في هذه الحالة تفكّر يارا بالإعتزال.. ولهذا السبب لن تقيم حفل زواج

رغم الكورونا.. ماغي بو غصن تنافس في شهر رمضان

رغم الكورونا.. ماغي بو غصن تنافس في شهر رمضان

عربي

ارتفاع عدد المُتعافين من فيروس (كورونا) بالسعودية إلى 889 شخصاً

ارتفاع عدد المُتعافين من فيروس (كورونا) بالسعودية إلى 889 شخصاً

سوريا تُعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

سوريا تُعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تقديم الدعم المالي لوكالة (أونروا) يشكل ركيزة أساسية للاستقرار

الأردن: تقديم الدعم المالي لوكالة (أونروا) يشكل ركيزة أساسية للاستقرار

الغواصة الألمانية (S 43) في طريقها إلى مصر

الغواصة الألمانية (S 43) في طريقها إلى مصر