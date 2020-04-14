شؤون فلسطينية

الاقتصاد تضبط أطناناً من المواد الغذائية والمشروبات التالفة

الاقتصاد تضبط أطناناً من المواد الغذائية والمشروبات التالفة
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت وزارة الاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، نحو 4.5 طن مواد تالفة، عبارة عن مشروبات غازية، معروضة تحت أشعة الشمس، ومواد غذائية وكيماوية ودواجن، تم ضبطها في محافظات سلفيت ورام الله والبيرة والقدس المحتلة.

جاء ذلك، في أعقاب تنفيذ طواقم الوزارة حتى اللحظة، 21 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة أكثر من 119 محالاً تجارياً، أغلقت الوزارة والأجهزة الأمنية و الضابطة الجمركية خلالها مسلخ دواجن يفتقر للشروط الصحية، ويشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك.

وضبطت الطواقم  أكثر من ألفي كمامة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وتعاملت في الوقت ذاته مع 21 شكوى، تتعلق برفع الأسعار.

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