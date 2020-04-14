الأردن يُعلن حظراً شاملاً للتجول ليومين ويُقر آلية صلاة التراويح برمضان

قررت الأردن، اليوم الثلاثاء، فرض حظر شامل للتجول يومي الجمعة والسبت المقبلين، وذلك في إطار مواجهة انتشار فيروس (كورونا) المستجد.



وقال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي: إن المملكة سجلت ست إصابات جديدة بالفيروس، مشيراً إلى أن الإجمالي ارتفع إلى 397 حالة.



وأضاف جابر: "نعلن عن تعافي 20 حالة من فيروس (كورونا) ليرتفع عدد المتعافين إلى 35 حالة".



وفي سياق متصل، أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، الدكتور محمد الخلايلة، استمرارية إغلاق المساجد في المملكة، وعدم إقامة صلاة التراويح خلال رمضان المبارك في المساجد، والالتزام بإقامتها في المنازل.



وأضاف الخلايلة خلال الإيجاز الصحفي، الذي قدمه اليوم الثلاثاء، من مركز إدارة الأزمات، إن قرار إغلاق المساجد مؤلم، لكنه جاء لغايات المحافظة على حياتنا وحياة أسرنا، فكلنا يجب أن نصلي في بيوتنا.



وقال: إننا نستقبل شهر رمضان المبارك، ولكن سنصلي في بيوتنا مع استمرار إغلاق المساجد خلال شهر رمضان، لا تراويح ولا صلاة جمعة، وذلك تحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية، ولحماية أرواح الناس.

رام الله - دنيا الوطن