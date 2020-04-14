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دولي

الصين تُوافق على لقاحين غير نشطين لفيروس (كورونا) للتجارب السريرية

الصين تُوافق على لقاحين غير نشطين لفيروس (كورونا) للتجارب السريرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت آلية الوقاية والسيطرة المشتركة لمواجهة فيروس (كورونا) الجديد، لمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إن الصين وافقت على لقاحين غير نشطين لـ (كوفيد- 19) للتجارب السريرية.

وتم تطوير اللقاحين من قبل معهد (ووهان) للمنتجات البيولوجية، التابع لمجموعة الأدوية الوطنية الصينية، وشركة سينوفاك للبحث والتطوير المحدودة، ومقرها بكين، وقد بدأت التجارب السريرية
للقاحين.

ويعد اللقاحان الدفعة الأولى من اللقاحات غير النشطة لـ (كوفيد- 19) التي حصلت على الموافقة للتجارب السريرية، وباستخدام كائنات دقيقة ميتة مسببة للأمراض، مما يعزز المناعة، حيث يتمتع اللقاحان بمزايا عملية الإنتاج المدروسة، ومعايير الجودة التي يمكن التحكم بها، ونطاق الحماية الواسع.

ويمكن استخدام اللقاحين للتطعيم على نطاق واسع، ويمكن الحكم على سلامتهما وفعاليتهما من خلال المعايير المقبولة دولياً.

ووضعت الصين أساساً متيناً للبحث في اللقاحات غير النشطة، والتي تستخدم على نطاق واسع لمكافحة التهاب الكبد (A
 والإنفلونزا وأمراض اليد والقدم والفم، وشلل الأطفال.

ويتمتع مطورو اللقاحات بالقدرة على الإنتاج الضخم، وهم على استعداد لاستخدام اللقاحات في حالات الطوارئ، وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.

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