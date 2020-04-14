شؤون فلسطينية

سلطة النقد تُصدر تحذيراً بشأن استغلال حالة الطوارئ وعدم الإيفاء بالشيكات

سلطة النقد تُصدر تحذيراً بشأن استغلال حالة الطوارئ وعدم الإيفاء بالشيكات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت سلطة النقد الفلسطينية، إنه منذ بداية الأزمة الصحية، وإعلان حالة الطوارئ، اتخذت سلطة النقد العديد من الإجراءات التي هدفت إلى المحافظة على الاستقرار المالي والتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية على المواطنين، وترتيب التزاماتهم المالية، وحفظ حقوقهم في تحصيل أموالهم.

وأضافت سلطة النقد، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء: "وردتنا العديد من الشكاوى من بعض الأفراد والتجار والشركات، حول استغلال بعض المواطنين لهذه الظروف، وقاموا بشكل متعمد بالتوقف عن تسديد قيمة الشيكات، بالرغم من توفر موارد مالية لديهم".

وتابعت: "عليه تحذر سلطة النقد هذه الفئة التي تستغل الظروف ولا تسدد التزاماتها، وبأن العديد منهم معروف لدينا، وجاري العمل على حصر الآخرين من خلال الأنظمة الموجودة لدى سلطة النقد والمصارف، وسيتم اتخاذ إجراءات استثنائية رادعة بحقهم".

وأكمل: "مع العلم أنه تم إصدار تعليمات للمصارف لتنظيم آلية التعامل مع الشيكات المعادة لعدم توفر رصيد، وقد هدفت التعليمات إلى تنظيم آلية إرجاع الشيكات خلال فترة الطوارئ، خاصة في ظل قرار حظر التنقل، وبما يضمن حفظ حقوق المواطنين في تحصيل أموالهم أثناء الأزمة وبعد انتهائها، باعتبار أن الشيكات أداة دفع، وأن الساحب ملزم قانوناً بالوفاء بقيمة الشيكات في تاريخه، خاصة إذا كانت موارده المالية متوفرة ومستمرة".

واستكملت: "سهلت سلطة النقد آلية تسديد قيمة الشيكات من خلال المصارف من خلال الحوالات الداخلية أو من خلال الايداع النقدي من خلال الصرافات الآلية، وحثت أيضاً على التحصيل المباشر بين الساحب والمستفيد".

وتابعت: "تفهمت سلطة النقد توقف معظم الأنشطة الاقتصادية، واحتمالية إعادة الشيكات المتعلقة بهم نتاج الظروف الراهنة، واتخذت بعض الإجراءات التي تهدف لحماية أعمالهم، ومنحهم بعض الوقت لترتيب أوضاعهم المالية".

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