حماس تُعلّق على نشر صحيفة لبنانية "كاريكاتير" عنصري يُسيء للعلاقات الفلسطينية اللبنانية





جاء ذلك، في بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للحركة في لبنان، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:





تعقيباً على نشر صحيفة الجمهورية كاريكاتيراً بتاريخ 2020/4/14، يربط بين صورة الفلسطيني في بداية الحرب الأهلية اللبنانية وفيروس (كورونا)، يعبّر المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في لبنان عن استنكاره لهذا الكاريكاتير الذي يؤجج المشاعر العنصرية، ويستحضر الحرب الأهلية، متجاوزاً إجماع الفلسطينيين واللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم السياسية، على ضرورة تجاوز تلك المرحلة الأليمة.



إننا في المكتب الإعلامي لحركة (حماس) نستغرب نشر هذا الكاريكاتير العنصري، في وقت يشهد تنسيقاً لبنانياً فلسطينياً عالي المستوى لدحر فيروس (كورونا) في لبنان، ومنع انتشاره، إلا أن البعض حاول أن يزيد الفيروس قبحاً وأذى، بأن يجعله قاتلاً للعلاقات اللبنانية الفلسطينية، وهو ما نرفضه كفلسطينيين ولبنانيين، وقد أثبتت تجربة ما بعد الحرب الأهلية أن هناك إرادة مشتركة لعدم العودة إلى تلك المرحلة السوداء.



إن تجربة الحرب الأهلية قد أخذ الفلسطينيون واللبنانيون منها العبر، ومن هذه العبر نبذ كل كلام يستفز الغرائز، ويستدعي الكراهية كأحد أدوات الحرب.





لذلك فإننا ندعو صحيفة الجمهورية إلى التراجع عما نُشر، لما يشكله من عنصرية، ويسببه من ضرر لمشاعر الفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء.

رام الله - دنيا الوطنعبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، عن استنكارها، من نشر صحيفة الجمهورية اللبنانية، "كاريكاتير" عنصري يُسيء للعلاقات الفلسطينية- اللبنانية.