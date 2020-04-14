الرئيس عباس يُصدر توجيهاته بملاحقة مخالفي تدابير حالة الطوارئ

الرئيس محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، المستشار عيسى أبو شرار، والنائب العام، المستشار أكرم الخطيب.



وأصدر الرئيس عباس، وفق الوكالة الرسمية (وفا)، توجيهاته بأهمية العمل الحثيث على تطبيق أحكام القانون، وملاحقة المخالفين لتدابير الطوارئ.



وثمن الرئيس عباس، الجهود التي يبذلها السادة القضاة، وأعضاء النيابة العامة في هذه الظروف الصعبة، من أجل الحفاظ على سيادة القانون والصحة والسلامة العامة.