وزيرة الصحة: الإصابات بفيروس (كورونا) بالقدس أكبر مما تُعلنه إسرائيل

قالت وزير الصحة الفلسطينية، مي الكيلة: إن عدد المصابين بفيروس (كورونا) في مدينة القدس، أكثر بكثير مما تُعلن عنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضحت الكيلة، لقناة (الجزيرة)، أن إسرائيل تمنع التواجد الفلسطيني بالقدس، وتمنع أي أنشطة، لافتاً إلى أن إسرائيل تخفي أعداد المصابين بالفيروس.



وأشارت إلى أن وزارة الصحة، تتابع بشكل حثيث مجريات الأوضاع بقطاع غزة، بشأن فيروس (كورونا)، مضيفةً: "سنرسل غداً قافلة من المستلزمات الطبية للقطاع، ونضع كافة إمكانياتنا لخدمة أهلنا في فلسطين، والوطن واحد".







رام الله - دنيا الوطن