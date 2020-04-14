شؤون فلسطينية

الاقتصاد: القطاعات الاقتصادية المسموح بعملها بحالة الطوارئ ستخضع لرقابة ومتابعة مشددة

الاقتصاد: القطاعات الاقتصادية المسموح بعملها بحالة الطوارئ ستخضع لرقابة ومتابعة مشددة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، ان القطاعات الاقتصادية التي تقرر رفع قدرتها الانتاجية وتشغيل المتوقف منها ستخضع لرقابة ومتابعة مشددة من قبل الجهات الرقابية المختصة للتأكد من مدى التزام اصحاب المصانع بالاشتراطات والتدابير الصحية المتبعة في مواجهة فيروس كورنا وبما ينسجم مع حالة الطوارئ المعلنة والانظمة والقوانين المعمول بها.

وحسب بيان الوزارة تعمل المصانع الغذائية والدوائية والصناعات المكملة لها مثل التغليف، بالإضافة الى مكونات سلسلة القطاع الزراعي بما يشمل الانتاج الحيواني والنباتي بقدرة تشغيلة كاملة، في حين تشغل الصناعات التصديرية بطاقة تشغلية 50% على ان يمنح التصريح للتصدير من وزارة الاقتصاد الوطني.

كما يسمح بفتح المكتبات ومتاجر القرطاسية ومحلات الغسيل والكوي والخياطة ومحلات اللوازم الكهربائية واللوازم الصحية، أيام الجمع من الساعة العاشرة وحتى الخامسة، على أن تغلق محلات بيع الأغذية والسوبرماركت في ذات اليوم.

وشددت الوزارة في بيانها على التزام القطاعات المقرر رفع قدرتها الانتاجية والمراد تشغليها بالمعايير الصحية والإجراءات التي تم اتخاذها سابقا لاسيما ان ستبقى على حالها في كل المحافظات لافتة الى المعيار الصحي المتبع في تشغيل هذه القطاعات منها:

1. السيطرة على انتشار الفيروس تستند للبيانات والمؤشرات الصحية.

2. الوضع الصحي في المحافظة/المنطقة، بحيث لا تشمل أية مناطق أو تجمعات سكانية مغلقة بسبب الوباء.

3. القدرة على تحقيق الشروط الصحية الواجب توفرها في المنشأة المستهدفة من حيث أعداد العاملين في كل منشاة وترك مسافات امنة بين الافراد(2متر على الاقل)، التعقيم الدائم، اليات تنقل الافراد من والى خارج المنشاة ومراقبة هذه المنشات وتقيم العمل بالإجراءات الصحية داخلها.

ويتم تنظيم عمل القطاعات بنظام الورديات والتناوب وبشكل متباعد مكانياً وزمنياً عند الضرورة بحيث لا يؤدي الى اكتضاض حركة المواطنين، بتنسيق لجنة الطوارئ المحلية برئاسة المحافظ وتعطى اولية الحركة للعاملين من ذات المنطقة الجغرافية.

أخبار ذات صلة

سلطة النقد تُصدر تحذيراً بشأن استغلال حالة الطوارئ وعدم الإيفاء بالشيكات

سلطة النقد تُصدر تحذيراً بشأن استغلال حالة الطوارئ وعدم الإيفاء بالشيكات

حماس تُعلّق على نشر صحيفة لبنانية &#34;كاريكاتير&#34; عنصري يُسيء للعلاقات الفلسطينية اللبنانية

حماس تُعلّق على نشر صحيفة لبنانية "كاريكاتير" عنصري يُسيء للعلاقات الفلسطينية اللبنانية

الرئيس عباس يُصدر توجيهاته بملاحقة مخالفي تدابير حالة الطوارئ

الرئيس عباس يُصدر توجيهاته بملاحقة مخالفي تدابير حالة الطوارئ

وزيرة الصحة: الإصابات بفيروس (كورونا) بالقدس أكبر مما تُعلنه إسرائيل

وزيرة الصحة: الإصابات بفيروس (كورونا) بالقدس أكبر مما تُعلنه إسرائيل

الصالح يشيد بالجهوزية العالية للهيئات المحلية ودورها في الحد من انتشار فيروس

الصالح يشيد بالجهوزية العالية للهيئات المحلية ودورها في الحد من انتشار فيروس

الحكومة الفلسطينية تُعلن عن قرار جديد بشأن الإيجاز اليومي حول فيروس (كورونا)

الحكومة الفلسطينية تُعلن عن قرار جديد بشأن الإيجاز اليومي حول فيروس (كورونا)

ملحم: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة

ملحم: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة

الصحة بغزة تدعو المواطنين لارتداء الكمامات الطبية خلال التنقل

الصحة بغزة تدعو المواطنين لارتداء الكمامات الطبية خلال التنقل

التعليقات

الدنيا حكايات

المغفل الياباني

المغفل الياباني

شؤون فلسطينية

الاقتصاد: القطاعات الاقتصادية المسموح بعملها بحالة الطوارئ ستخضع لرقابة ومتابعة مشددة

الاقتصاد: القطاعات الاقتصادية المسموح بعملها بحالة الطوارئ ستخضع لرقابة ومتابعة مشددة

الصالح يشيد بالجهوزية العالية للهيئات المحلية ودورها في الحد من انتشار فيروس

الصالح يشيد بالجهوزية العالية للهيئات المحلية ودورها في الحد من انتشار فيروس

&#34;التربية&#34;: قرار بوقف الانتساب للفرع التكنولوجي بالثانوية العامة ابتداء من العام المقبل

"التربية": قرار بوقف الانتساب للفرع التكنولوجي بالثانوية العامة ابتداء من العام المقبل

استشهاد مواطن في حادث عرضي جنوب قطاع غزة.. والقسام يوضح السبب

استشهاد مواطن في حادث عرضي جنوب قطاع غزة.. والقسام يوضح السبب

الشرطة تغلق عدداً من الطرق الفرعية في جنين

الشرطة تغلق عدداً من الطرق الفرعية في جنين

الخارجية: 31 وفاة و697 اصابة بكورونا بين جالياتنا في الخارج

الخارجية: 31 وفاة و697 اصابة بكورونا بين جالياتنا في الخارج

جودة البيئة: تهريب النفايات الإسرائيلية يعرض ناقلها لعقوبة السجن المؤبد

جودة البيئة: تهريب النفايات الإسرائيلية يعرض ناقلها لعقوبة السجن المؤبد

&#34;الخارجية&#34; تدين سماح الاحتلال لجماعات يهودية مصابة بـ&#34;كورونا&#34; بمهاجمة أهداف فلسطينية

"الخارجية" تدين سماح الاحتلال لجماعات يهودية مصابة بـ"كورونا" بمهاجمة أهداف فلسطينية

منوعات

بعد الصمت رسالة من زوجة قصي خولي تثير التساؤلات: &#34;فقدت السيطرة&#34;

بعد الصمت رسالة من زوجة قصي خولي تثير التساؤلات: "فقدت السيطرة"

شاهد: ممثلة خليجية تحلق شعرها بالكامل وتتهم بالجنون

شاهد: ممثلة خليجية تحلق شعرها بالكامل وتتهم بالجنون

شيريهان تحتفل بميلاد ضرتها على طريقتها الخاصة

شيريهان تحتفل بميلاد ضرتها على طريقتها الخاصة

نانسي عجرم بالكمامة على غلاف مجلة عالمية

نانسي عجرم بالكمامة على غلاف مجلة عالمية

هل يشارك عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟

هل يشارك عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟

برومو مسلسل &#34;النهاية&#34; للمصري يوسف الشريف يشعل وسائل التواصل بعد دقائق من نشره

برومو مسلسل "النهاية" للمصري يوسف الشريف يشعل وسائل التواصل بعد دقائق من نشره

مسلسل تلفزيوني كوري تنبأ بجائحة فيروس كورونا عام 2018

مسلسل تلفزيوني كوري تنبأ بجائحة فيروس كورونا عام 2018

وائل كفوري يهنئ إليسا بأغنيتها الجديدة على طريقته

وائل كفوري يهنئ إليسا بأغنيتها الجديدة على طريقته

في هذه الحالة تفكّر يارا بالإعتزال.. ولهذا السبب لن تقيم حفل زواج

في هذه الحالة تفكّر يارا بالإعتزال.. ولهذا السبب لن تقيم حفل زواج

رغم الكورونا.. ماغي بو غصن تنافس في شهر رمضان

رغم الكورونا.. ماغي بو غصن تنافس في شهر رمضان

عربي

سوريا تُعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

سوريا تُعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تقديم الدعم المالي لوكالة (أونروا) يشكل ركيزة أساسية للاستقرار

الأردن: تقديم الدعم المالي لوكالة (أونروا) يشكل ركيزة أساسية للاستقرار

الغواصة الألمانية (S 43) في طريقها إلى مصر

الغواصة الألمانية (S 43) في طريقها إلى مصر

قطر: تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطر: تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)