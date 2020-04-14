الصالح يشيد بالجهوزية العالية للهيئات المحلية ودورها في الحد من انتشار فيروس

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الثلاثاء، بتسليم جزء من المعدات والآليات من خلال مشروع LGSIP لمجلس خدمات ريف دورا وذلك لخدمة عدد من الهيئات المحلية في المنطقة، وبتنسيق مع مجلس الأعلى للخدمات المشترك لمحافظتي الخليل وبيت لحم.



وقال الصالح: "هذا الدعم سيسهم في تعزيز الأدوار التي يقوم بها المجلس وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في ريف دورا، ونحن في الحكومة الفلسطينية لن ندخر أي جهد في سبيل تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة من أجل دعم صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم".





وكان الصالح قد التقى صباح اليوم في دار المحافظة، مع محافظ الخليل جبرين البكري، بحضور رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، واطلع على الاوضاع الامنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية في المحافظة، والاجراءات التي اتخذتها لجنة الطوارئ في المحافظة والادوار التكاملية والتشاركية بين مكونات المحافظة كافة وبخاصة الهيئات المحلية، وبحث سبل تخفيف الآثار الاقتصادية التي لحقت بالمواطنين جراء جائحة فيروس الكورونا.



كما والتقى أيضا برئيسي بلديتي الخليل ودورا واطلع على الاجراءات والتدابير الخاصة للحد من انتشار فيروس الكورونا، وطبيعة سير العمل في ظل حالة الطوارئ المعلنة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين، مشيدا بدور لجان المساندة التطوعية في دعم جهود البلديات والمجالس القروية للحد من انتشار الفيروس.











رام الله - دنيا الوطنأشاد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، بالجهوزية العاليةللهيئات المحلية ودورها في الحد من انتشار فيروس الكورونا، والاجراءات والتدابير الاحترازية التي قامت بها في ظل حالة الطوارئ، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومتابعة احتياجاتهم وتلبيتها.