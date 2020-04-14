الحكومة الفلسطينية تُعلن عن قرار جديد بشأن الإيجاز اليومي حول فيروس (كورونا)

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن الحكومة الفلسطينية، أصدرت قراراً جديداً بشأن الإيجاز اليومي المتعلق بفيروس (كورونا).





وقال ملحم، خلال الإيجاز المسائي، إن الحكومة قررت وجود وزيرين خلال الإيجازين الصباحي والمسائي لإطلاع الناس على طبيعة أعمالهم وإدارتهم لوزاراتهم خلال الأزمة.





وأضاف ملحم: "غداً صباحاً سيتواجد معي وزير العمل نصري أبو جيش، ووزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، وفي المساء وزير المالية شكري بشارة، ورئيس سلطة النقد، عزام الشوا".





رام الله - دنيا الوطن