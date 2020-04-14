ملحم: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة

أكد إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، في الضفة الغربية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 323 إصابة، منها 287 حالة بالضفة الغربية، و36 في مدينة القدس المحتلة.









وبين ملحم في الإيجاز الصحفي المسائي، حول مستجدات فيروس (كورونا)، أن إحدى الإصابات لعامل في مصنع للنايلون بأراضي الـ 48، والثانية لمخالط من الخليل ابن مصاب ستيني يعمل في مصنع للدهان في أراضي الـ 48، والثالثة لشاب يعمل مع المصاب الستيني في مصنع الدهان، وعمره (25 عاماً).

وقال ملحم: "إن سلسلة نقل الفيروس يجب أن تكسر، ويجب عدم التوجه لحواضن الوباء في المستوطنات والفنادق والباصات ومحطات المحروقات، لأن إسرائيل تعاني من عدم التزام بالتعليمات الصحية، لذلك ندعو عمالنا ألا يكونوا وسيلة نقل للفيروس، الذي يدخل لبيوتنا مثل ما أصاب شام والمسنين في مستشفى المطلع".





وأوضح، أن مستشفى المطلع كان سياجاً للمسنين حتى أتاهم الفيروس من حيث لا يحتسبون فإبن أحد المسنين زار والده في المستشفى، فأصابه و3 من المسنين المقيمين في المستشفى ما اضطر إدارة المستشفى لاتخاذ إجراءات صارمة لمنع تفشي الوباء، وأخذت وزارة الصحة عينات من 65 شخصا للمخالطين.





ودعا إلى حماية الآباء والمسنين، لمواجهة العدوى، التي قد تصلهم من أبنائهم.





وأضاف، أن الطفلة شام المصابة بفيروس (كورونا) التي أعلن عن إصابتها صباح اليوم، هي وامها وأبيها، موجودون الآن في مستشفى (هوجو تشافيز)، وانتقلت لهم الإصابة من ابنهم الذي أصيب من صديقه، الذي كان يعمل في أراضي الـ 48.





في سياق متصل، قال إنه اعتباراً من الغد، سيكون لجانبي وزيران في الإيجاز، وستكون الحكومة أمام شعبها لعرض عملها ونشاطها وكل ما يتعلق بوزاراتهم خلال فترة الطوارئ، والتي يجري العمل خلالها عن بعد، وتقليص طواقم العمل في الوزارات للحد الأدنى، وسيكون معنا غداً صباحاً وزيرا العمل والتنمية الاجتماعية، وفي الإيجاز المسائي، وزير المالية، ورئيس سلطة النقد، ضمن إجراءات الحكومة، بالإطلالة على الجمهور بصراحة وشفافية ووضوح.

رام الله - دنيا الوطن