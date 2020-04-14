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شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: نعلن بشكل رسمي تطبيق ارتداء الكمامة بالمرافق الصحية بدءاً من السبت المقبل

الصحة بغزة: نعلن بشكل رسمي تطبيق ارتداء الكمامة بالمرافق الصحية بدءاً من السبت المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وبشكل رسمي، تطبيق ارتداء الكمامة بالمرافق الصحية، وذلك بدءاً من يوم السبت المقبل.

وأكد القدرة خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة غزة، حول تطورات فيروس كورونا، أن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية، مستمرة لليوم الثاني بتنفيذ إجراءات استقبال واستضافة العائدين الى قطاع غزة، لافتا إلى أنها  جزء من جملة الإجراءات المتخذة لتحصين المجتمع لمواجهة جائحة كورونا.

وقال القدرة: "الفريق الطبي في معبر رفح يتابع الإجراءات الصحية للعائدين ومنها فرز وتوزيع الحالات المرضية المختلفة وتم نقل 33 مريض بسيارات الإسعاف الى مستشفى الصداقة التركي حتى اللحظة".

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، ان كافة العائدين الى قطاع غزة أمس واليوم بحالة صحية مطمئنة ويتم متابعتهم في مراكز الحجر الصحي المهيأة لاستضافتهم طيلة 21 يوماً قابلة للزيادة وفقاً للتوصيات الصحية.

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