مباشر | الإيجاز الصحفي للمتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم بشأن فيروس (كورونا)

شؤون فلسطينية

البزم: لن نتردد باتخاذ أي إجراءات لحماية شعبنا من فيروس كورونا

البزم: لن نتردد باتخاذ أي إجراءات لحماية شعبنا من فيروس كورونا
رام الله - دنيا الوطن
قال إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة: "لن نتردد باتخاذ أي إجراءات لحماية شعبنا من فيروس كورونا"، محذرا من خطورة التراخي والتهاون خاصة في ظل تواصل دخول أفواج المواطنين العالقين عبر معبر رفح البري، مشيرا إلى أن درجة الخطورة تزداد، خشية وجود اصابات بينهم.

وأكد البزم، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، حول تطورات فيروس كورونا، الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة غزة، أنه خلال عمل معبر رفح البري، فقد تم تسجيل عودة أكثر من 250 مواطناً الى قطاع غزة، لافتا إلى أنه يجري نقلهم إلى مراكز الحجر الصحي، فيما لا يزال العمل في المعبر مستمراً.

وفي السياق، أشار البزم إلى أن وزارة الداخلية والأمن الوطني، كثفت إجراءاتها في كافة المناطق الحدودية لقطاع غزة؛ لمنع أي عمليات تسلل عبر الحدود، وقد صدرت تعليمات مُشددة للقوات المرابطة على الحدود بمنع أي حالات تسلل، والتعامل معها بأقصى درجات الحزم، واستخدام كل وسائل القوة اللازمة ميدانياً.

ودعا البزم، إدارات البنوك، إلى الاستمرار في اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة أثناء صرف الرواتب والمخصصات المالية، وعدم التراخي في هذا الأمر، وستتابع الشرطة ذلك.

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